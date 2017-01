OROSCOPO / Le previsioni a Dimensione Suono Due di oggi 12 Gennaio 2017 di Branko

BRANKO, OROSCOPO DI OGGI 12 GENNAIO 2017 SU DIMENSIONE SUONO DUE - Anche questa mattina, il celebre astrologo Branko ha svelato il suo oroscopo per la giornata di oggi, 12 Gennaio 2017, su Dimensione Suono Due. Scopriamo cosa riservano gli astri per la giornata di oggi per i diversi segni zodiacali. ARIA - Nelle sue previsioni per i segni d’aria, Branko ha previsto grandi novità per il segno dei Gemelli, che vive un periodo di cambiamenti: gli amici dei Gemelli dovranno prendere in mano la situazione con coraggio ed accettare le conseguenze dal punto di vista lavorativo, che grazie a Mercurio potrebbero rivelarsi avvincenti. Anche per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno delle piacevoli novità, con nuovi amori in vista, date il meglio di voi ed i risultati ci saranno. Situazione altalenante invece, per i nati sotto il segno della Bilancia che potrebbero vivere due lati della stessa medaglia: da una parte, il successo dal punto di vista familiare ed amministrativo, dall'altra vittorie ed insuccessi, a seconda del caso. In ogni caso, sarebbe meglio se vi guardaste dagli altri per un po'. La Luna, invece, è una forte alleata per gli amici dell'Acquario: durante la giornata di oggi avrete modo di farvi valere, di dimostrare quanto siete in gamba. Il successo è dalla vostra parte, soprattutto nell'amore e nelle finanze. ACQUA - I segni d’acqua, secondo le previsioni zodiacali di Branko di oggi, dovranno far leva sul proprio carattere per affrontare le diverse situazioni in cui si vedono coinvolti. Il Cancro, in particolare, nonostante piccole scaramucce con le autorità, o peggio, a causa di qualche pasticcio legale, ne saprà uscire comunque vittorioso. La Luna ha un influsso positivo per l'amore, si prospettano nuove occasioni all'orizzonte. I nati sotto il segno dello Scorpione vivono al meglio l'influsso positivo di Mercurio: è forse uno dei pochi segni favoriti dal suo influsso. Questo pianeta, infatti, porterà fortuna in qualsiasi campo, soprattutto in amore; se prendete la palla al balzo, saranno Venere e Marte ad aiutarvi al meglio. Giornata molto positiva anche per i Pesci, che dopo un periodo non proprio roseo, sono finalmente pronti al cambiamento, grazie alla Luna. Importanti novità soprattutto grazie alle nuove occasioni in amore. Cogliete la palla al balzo, avrete finalmente la possibilità di essere felici. FUOCO - Quali saranno le previsioni di oggi per i segni di fuoco? Per gli amici dell'Ariete è una giornata un po' turbolenta e la Luna di sicuro non vi aiuta; voi siete forti, riuscirete a gestirvi anche oggi. Occhio alle questioni legali con i segni del Cancro, Bilancia, Capricorno o perfino un altro Ariete. Per quanto riguarda la salute, cercate di cautelarvi. Per gli amici del Leone, la Luna porterà soldi e tanta positività nel campo professionale. Il duo Giove-Sole vi renderà competitivi ma vincitori, e per l'amore che dire: un successo. Mercurio darà una tregua al Sagittario, con la giornata di oggi termina il suo transito nel segno. Tuttavia, durante la mattinata di oggi avrete modo di portare a termine un affare. Mercurio sarà vostro alleato anche a Febbraio, cercate di godervi di più la famiglia e i sentimenti positivi. TERRA - Ecco i consigli di Branko per i segni di terra. Per il Toro, la Luna ha un influsso più che positivo nei vostri confronti: godetevi la giornata di oggi, perché non sarà un effetto duraturo. Tuttavia, son previsti benefici in amore e Mercurio vi aiuterà con il lavoro. L'influsso di Mercurio in Capricorno sarà vantaggioso per il segno della Vergine: siete aperti all'amore a 360°, il periodo è favorevole anche per i viaggi e vi sentite abbastanza creativi ed energici anche per gli affari. Il Capricorno, dal canto suo, sente la necessità di un break, di fermarsi un attimo. Sia la Luna, che la contrapposizione Giove- Sole creano non pochi ostacoli nella vostra vita. Non abbiate paura, perchè Mercurio sarà un vostro alleato nella giornata di domani, saprete tenere testa alla concorrenza.

