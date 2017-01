STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Che bella giornata, Elisa On e Red (oggi, 12 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 12 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, la programmazione messa in atto dalle reti Mediaset, ci ricorda come sia sempre in grado di offrire interessanti appuntamenti considerando che si tratta di una televisione generalista. Canale 5 ci farà vedere uno dei film italiani campione di incassi degli ultimi anni e poi darà spazio a Matrix, ma attenzione, si tratta del talk show. Su Italia Uno c'è prima un concerto e poi un film, mentre su Rete 4 la serata sarà tutta dedicata al cinema. La5 e Mediaset Extra si differenziano sensibilmente, visto che la prima ci offre una serie televisiva inedita e la seconda uno show comico.

Iris e Italia 2 hanno invece deciso per un film, anche se il genere è decisamente diverso. Top Crime e Boing vanno anch'esse, se così si può dire, a braccetto, entrambe ci faranno vedere una serie televisiva. Detto in modo sintetico di quello che è il panorama della programmazione Mediaset, risulta semplice immaginare il vincitore della serata, Checco Zalone porterà sicuramente in alto lo share di Canale 5. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Il film che Canale 5 ci farà vedere stasera è Che bella giornata, pellicola che ha definitivamente lanciato Checco Zalone nel firmamento degli artisti italiani capaci di sbancare in modo incredibile il botteghino. Basti pensare che la pellicola ha incassato una cifra di poco inferiore ai 45 milioni di euro. La storia è abbastanza lineare e semplice e la comicità di Zalone farà sicuramente passare il tempo in modo assai veloce e piacevole. Medesimi termini e aggettivi vanno sicuramente usati guardando alle scelte fatte da Italia Uno, che conferma il proprio interesse per il mondo della musica e in particolare dei live. Stasera saranno soddisfatti i fan di Elisa, che potranno vedere una tappa del tour che ha portato in giro per l'Italia i pezzi del disco "On". Il titolo di queste due ore e oltre di intrattenimento è infatti "Elisa On". Intrattenimento vi è anche su Rete 4, anche se cambia decisamente il genere, visto che qui vedremo un thriller con Bruce Willis che ha avuto anche un seguito. Stiamo parlando di Red, storia di un ex agente della CIA che si ritrova improvvisamente nel mirino e che dovrà guardarsi dai suoi ex colleghi. Ma niente è come sembra. Nel cast spicca anche la presenza di Helen Miller. I giovani, ma anche coloro che amano le serie televisive, possono trovare qualcosa con cui passare la serata recandosi dalle parti di La5. Cosa ci aspetta sul canale? Un'altra puntata della serie iZombie, che in America è arrivata alla terza annata e di cui in queste settimane in Italia su La 5 è in onda il primo ciclo di episodi. La storia è quella di una ragazza che per una droga sconosciuta perde la vita e si trasforma in uno zombie pur mantenendo fattezze umane, tra le sue abilità vi è quello di vedere gli ultimi istanti di vita di persone morte. Il problema? Per sopravvivere deve cibarsi di cervelli e per evitare di uccidere decide di cibarsi di cervelli di persone assassinate e di aiutare un ispettore di polizia a risolvere i casi. Su Mediaset Extra si ride con la comicità di uno dei dui comici più importanti degli ultimi anni, ovvero Ficarra e Picone, lo spettacolo che vedremo è Ma chi ce lo doveva dire? Cosa fare per vederlo? Molto semplicemente andare su Mediaset Extra. Abbiamo detto che Iris e Italia 2 hanno scelto tutte e due il cinema. Ma attenzione, se vi piacciono le commedie italiane anni '70 e in particolare Nino Manfredi, bussare alla porta di Iris per vedere Straziami, ma di baci saziami. Se invece volete una serata horror, bussare dalle parti di Italia 2 per 30 giorni di buio. Infine, per chi vuole serie tv c'è anche Top Crime con Allegiance, mentre per i giovanissimi c'è sempre Boing, che viene loro in soccorso con Io sono Franky.