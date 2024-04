DIABOLIK, SU RAI 2 ALLE 21.20/ Curiosità, trama e cast film con Luca Marinelli in streaming su Raiplay

Diabolik, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Andiamo a scoprire le curiosità del film d’azione-giallo in onda oggi su Rai 2 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay. Il film è stato girato a fine 2019 in diverse località italiane, tra cui Courmayeur, Bologna, Milano, Trieste e Mezzano, in provincia di Ravenna. Ha ricevuto recensioni contrastanti e, a fronte di un budget iniziale di 10 milioni di euro, ha incassato circa 6 milioni di euro in tutto il mondo. A questo primo capitolo sono seguiti due sequel, che sono stati girati contemporaneamente, e che hanno visto Giacomo Gianniotti nei panni di Diabolik: Diabolik – Ginko all’attacco! (2022) e Diabolik – Chi sei? (2023). Come sottolinea il portale Bloopers, durante la visione del film è possibile notare alcune incongruenze: ad esempio, quando Eva Kant arriva al ministero le viene passato un modulo, ma la posizione della mano sul foglio cambia a seconda dell’inquadratura. Inoltre, nonostante la storia sia ambientata nella città immaginaria di Clerville, i pompieri presentano sull’elmetto il simbolo dei Vigili del Fuoco italiani.

Diabolik, diretto da Manetti Bros in onda su Rai 2

Venerdì 26 aprile, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, il film d’azione-giallo del 2021 dal titolo Diabolik. La pellicola è un progetto Made in Italy e si tratta della seconda trasposizione cinematografica del fumetto L’arresto di Diabolik realizzato dalle sorelle Giussani e del fumetto L’arresto di Diabolik – Il remake ad opera di Mario Gomboli e Tito Faraci. La regia è a cura dei Manetti Bros., i fratelli Marco e Antonio Manetti, vincitori del David di Donatello per il miglior film nel 2018 per Ammore e malavita. Le musiche hanno la firma di Pivio e Aldo De Scalzi, coppia di musicisti e compositori italiani, assidui collaboratori dei Manetti Bros., con cui hanno lavorato all’intera trilogia dedicata a Diabolik.

Un occhio al cast: il protagonista è interpretato da Luca Marinelli, vincitore del David di Donatello al miglior attore non protagonista per Lo chiamavano Jeeg Robot. Al suo fianco la splendida e talentuosa Miriam Leone nei panni di Eva Kant, mentre Valerio Mastandrea (che aveva già lavorato con i Manetti Bros. nel 2000 in Zora la vampira) interpreta l’ispettore Ginko.

La trama del film Diabolik: galeotto fu il diamante rosa

Diabolik è incentrato sul primo incontro tra il celebre e misterioso ladro mascherato e quella che diventerà la sua inseparabile compagna e complice, Eva Kant, così come narrato nel terzo volume originale intitolato L’arresto di Diabolik.

La storia è ambientata verso la fine degli anni ’60 nella cittadina immaginaria di Clerville. La comunità è ormai terrorizzata da tempo da un ladro molto abile e spietato, la cui identità è sconosciuta a chiunque se non fosse per il suo soprannome: Diabolik.

L’unica certezza legata a questo personaggio così enigmatico è che chiunque si trovi ad avere a che fare con lui inevitabilmente muore. In realtà Diabolik è molto più vicino di quanto tutti pensino, infatti vive con il nome di Walter Dorian in una splendida dimora con la fidanzata Elisabeth Gay. Quest’ultima non conosce minimamente il segreto dell’uomo, credendo che si allontani semplicemente per alcuni impegni di lavoro.

Un giorno la vita dell’uomo prende una strada completamente inaspettata con l’arrivo nella cittadina di Lady Eva Kant, una donna ricca e bellissima, in possesso di una pietra unica nel suo genere: il diamante rosa. Il protagonista decide subito di volerlo rubare, ma proprio durante il tentativo di furto rimane abbagliato dall’avvenente Eva. Ciò che il ladro non sa è che l’Ispettore Ginko, con l’aiuto di un’intera squadra di poliziotti, è pronto a mettere in atto un piano infallibile per riuscire a catturarlo una volta per tutte. Riuscirà Diabolik a sfuggire alla giustizia anche questa volta?

