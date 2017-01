BLUE BLOODS 7 / Anticipazioni del 13 gennaio 2017: trovate le prove che incastrano Danny! Al via la nuova stagione con Tom Selleck

BLUE BLOODS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 GENNAIO 2017: LA SERIE - Nella seconda serata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, Rai 2 vivrà il debutto della serie poliziesca Blue Bloods 7, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "Sotto accusa". La famiglia Reagan sta tornando con tutti i loro drammi familiari, tematiche che virano verso l'impegno sociale e tante lezioni di vita che spesso riguardano anche il capo famiglia, interpretato come sempre da Tom Selleck. Frank ritornerà infatti anche in questa settima stagione dello show americano targato CBS, così come tutti gli altri protagonisti come Bridget Moynihan, Donnie Wahlberg, Will Estes, Marissa Ramirez, Amy Carlson, Andrea Terracciano e tutti gli attori che compongono la famiglia di poliziotti più amata dal pubblico. In passato Blue Bloods non ha riscosso un grande successo, soprattutto perché spostato in posizioni poco strategiche del palinsesto, che tuttavia non gli hanno tolto il titolo di quinto drama più visto nella scorsa stagione televisiva. La media di views per ogni episodio si è aggirata infatti ad oltre 13 milioni di telespettatori, conquistando anche la fascia d'utenti più giovane. Il pilot del settimo capitolo della trasmissione si concentrerà maggiormente su Danny, che già in passato è stato motivo di preoccupazione per i suoi familiari. In questa nuova trama, il detective sarà al centro di altri problemi, che metteranno in serio pericolo la sua vita. Con la pistola puntata alla schiena, dovrà prendere una decisione drastica sul da farsi. Come abbiamo visto nel finale precedente, Danny è infatti diventato il bersaglio preferito di un serial killer, che può vantare gli omicidi di 22 donne all'attivo. Nel frattempo Jamie ed Eddie continuano la loro partnership sul campo, inciampando spesso anche in simpatici casi da risolvere, mentre le loro tensioni interne sembrano ormai essersi sciolte del tutto. Frank dovrà invece affrontare l'ennesimo caso spinoso, che lo porterà a decidere del futuro accademico di Louis. In tutto questo, Nicky dovrà testimoniare di fronte al Grand Giurì, particolare che potrebbe mettere a rischio la propria vicinanza ai familiari, a causa della piega che sta prendendo il suo lavoro. Per mantenersi in contatto con tutte le novità su Blue Bloods 7, basterà visionare la pagina Facebook ufficiale della serie Tv, disponibile a questo indirizzo.

BLUE BLOODS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "SOTTO ACCUSA" - Il mondo di Danny viene capovolto quando Michael Lewis (guest star Michael Imperioli) otterrà nuove prove contro di lui dall'ufficio del Procuratore, riguardo al caso di autodifesa di Thomas Wilder. Intanto, Jamie ed Eddie vengono chiamati per un incidente d'auto che coinvolge un conducente ubriaco, nonché personaggio pubblico. Frank invece viene chiamato da Grace Edwads, la moglie dell'ufficiale di Polizia ucciso in precedenza, perché mantenga il suo unico figlio al di fuori delle forze dell'ordine. La donna gli chiederà infatti di bocciare il ragazzo, in modo che non possa proseguire la carriera, temendo che finisca per venire ucciso come il padre. Per Danny vorrà dire affrontare una lunga battaglia contro l'adrenalina e la paura di morire, quando si ritroverà la pistola puntata alla schiena. Il detective dovrà infatti rispondere alle domade del Gran Giurì riguardo ai tragici eventi in cui è rimasto inevitabilmente coinvolto. Prima di testimoniare, Danny fallirà tuttavia qualsiasi interazione che cercherà di avere con il sostituto Procuratore. Le registrazioni di Wilder sembrano incastrarlo: come riuscirà a cavarsela da questo grande problema?

