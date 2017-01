ROBBIE WILLIAMS/ One Night at The Palladium, su Canale 5 il concerto londinese dell’ex Take That: brani e ospiti (oggi, 18 gennaio 2017)

ROBBIE WILLIAMS, ONE NIGHT AT THE PALLADIUM: IL CONCERTO DEL CANTANTE SU CANALE 5 (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Nessuno sarà in grado di fermare la musica sul piccolo schermo di Canale 5 stasera, mercoledì 18 gennaio 2017: in seguito al secondo appuntamento con Music - il celebre show guidato da Paolo Bonolis - prenderà il via a partire da mezzanotte la replica del concerto di Robbie Williams, noto cantante inglese ed volto dei Take That. Lo spettacolo in questione è il One Night at the Palladium, già trasmesso in prima tv lo scorso luglio sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. Il biopic, che seguiva le serate dedicate a Jennifer Lopez e Beyoncé, è stato prodotto e distribuito da BBC Worldwide, e ha visto Chris Howe impegnato alla regista, Jim Parsons (sì, il famoso Sheldon di The Big Bang Theory) produttore esecutivo e Ben Winston nel ruolo di produttore. Ai tempi della prima messa in onda Robbie Williams - One Night at The Palladium aveva portato a casa uno share pari al 5.03% con 288milas spettatori al seguito: come saranno gli ascolti più tardi?

ROBBIE WILLIAMS, ONE NIGHT AT THE PALLADIUM: IL CONCERTO DEL CANTANTE SU CANALE 5 , LA SCALETTA E GLI OSPITI (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Robbie Williams - One Night at the Palladium è lo show che il cantante inglese ha tenuto al London Palladium nel 2013 per celebrare l’uscita del suo nuovo album, “Swing Both Ways”. La serata verrà replica in seconda serata sempre su Canale 5 oggi, mercoledì 18 gennaio, a partire da mezzanotte. L’artista non è stato l’unico a calcare il palcoscenico: le guest star della serata saranno infatti Lily Allen (con la quale Williams ha inciso la cover “Dream a Little Dream”) e i Muppets Piggy e la Kermit la Rana. Andranno in scena alcuni rivisitazioni di swing classici insieme alle nuove canzoni scritte con il collaboratore storico di Robbie Williams, Guy Chambers. L’artista, per il One Night at The Palladium, si è esibito sulle note di “Swing Supreme”, “Swing Both Ways”, High Hopes”, “Minnie the Moocher”, “Fat Pop Star”, “If I only Had a Brain”, “I Wanna Be Like You”, “Fozzie & Gonzo sketch”, “Something Stupid”, “Do Nothing till You Hear from Me” e “Mack the Knife”. Non mancherà “Go Gentle”, dedicato alla figlia Teddy.

