Fedez infatuato di Taylor Mega?/ Dagospia lancia la bomba: “Parla sempre di lei agli amici”

Fedez e il gossip su Taylor Mega

Il nome di Fedez continua ad essere al centro del gossip dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, è stato più volte pizzicato in compagnia di amici durante serate mondane dove avrebbe conosciuto anche altre ragazze. Nulla di ufficiale intorno alla vita privata di Fedez che, dopo aver lasciato la casa che divideva con Chiara Ferragni, si sta concentrando sulla propria carriera e su figli Leone e Vittoria concedendosi anche qualche momento di divertimento con gli amici. Tuttavia, il nome di Fedez continua a scatenare gossip e indiscrezioni vari.

L’ultima bomba sul rapper è stata lanciata da Ivan Rota che, su Dagospia, fa sapere come il rapper avrebbe una passione per Taylor Mega, la bellissima influencer bionda dal fisico statuario la cui vita privata continua ad essere top secret.

Fedez e Taylor Mega: cosa ha scritto Dagospia

“Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?”. Con queste parole, Ivan Rota, per Dagospia, parla di una presunta infatuazione di Fedez per Taylor Mega. Il gossip è già diventato virale e le voci su un’ipotetica frequentazione tra il rapper e l’influencer stanno già alimentando il gossip.

Da parte sua, Fedez, dopo aver confermato la propria partecipazione al nuovo programma Rai di Alessandro Cattelan, non ha ancora commentato l’ennesimo gossip sulla propria vita privata così come Taylor Mega che continua ad essere molto discreta e riservata sulle proprie frequentazioni. Ad oggi, infatti, non si sa se sia single o abbia un fidanzato. Il gossip, tuttavia, che l’ha coinvolta insieme a Fedez lanciato da Dagospia ha già fatto il giro del web.











