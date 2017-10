Big Show con Andrea Pucci/ Ospiti e diretta: Nicola Savino e Federica Nargi (Terza puntata, 11 ottobre)

Big Show con Andrea Pucci

Dallo storico palco del Teatro Manzoni di Milano, mercoledì 11 ottobre in prima serata su Italia 1, va in onda il terzo appuntamento con "Big Show", il programma comico condotto da Andrea Baccan, in arte Pucci che ha portato in televisione quella ventata d’aria fresca che piace tanto al pubblico. Le prime due puntate sono state accolte con entusiasmo dai telespettatori che hanno apprezzato non solo la simpatia e la leggerezza della conduzione di Andrea Pucci ma anche l’ironia dei suoi ospiti. Nello scorso appuntamento, Gerry Scotti ha rappresentato la spalla perfetta di Andrea Pucci che, nella puntata in onda questa sera, potrà contare sulla compagnia e sulla professionalità di un altro personaggio amatissimo del piccolo schermo. Gli ospiti della terza serata di Big Show, infatti, saranno Nicola Savino, la bellissima Federica Nargi, Giuseppe Giacobazzi e Francesco Tesei. Ad affiancare Andrea Pucci c’è l’energica Katia Follesa. Al suo debutto da conduttore, dunque, Andrea Pucci ha già superato la prova ottenendo la piena promozione da parte del pubblico.

NICOLA SAVINO E FEDERICA NARGI OSPITI

Se Federica Nargi è pronta ad incollare davanti ai teleschermi gli uomini italiani con la sua bellezza mozzafiato, Nicola Savino si prepara a conquistare il pubblico con la sua irriverente ironia. Nicola Savino sarà il protagonista del Send to All. Il nuovo conduttore de Le Iene consegnerà il proprio cellulare ad Andrea Pucci che, dopo aver ispezionato a fondo foto e video, invierà a tutti i suoi contatti un sms imbarazzante. Dal palco del Teatro Manzoni di Milano, poi, Pucci leggerà tutte le risposte dei contatti telefonici di Savino. Nelle Audience surprises, le persone presenti in sala saranno convinte di assistere ad un normale spettacolo, inconsapevoli di essere le protagoniste di una sorpresa. Nel momento dell'Unexpected Star, una persona comune dotata di un talento straordinario, sarà chiamata in studio diventando la vera star dello show. Tanti, dunque, i motivi per assistere ad uno spettacolo divertente e originale.

© Riproduzione Riservata.