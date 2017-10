X Factor 11 / Spoiler Home Visit 2017: i concorrenti ufficiali al Live sono...

X Factor 2017, spoiler: ecco chi passerà ufficialmente alla prima puntata dei Live; tanti potenziali vincitori per una 11esima edizione che inizia dal 26 ottobre su SkyUno.

19 ottobre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017

Dopo le prime Audizioni e i due Bootcamp, i giudici di X Factor 2017 sono alle prese con la fase più difficile dello spettacolo: gli Home Visit. Chi andrà direttamente ai Live del talent show tra i più amati della televisione italiana? Saranno tre i cantanti che ogni giudice dovrà portare con sé al prossimo step dedicato alle esibizioni dal vivo. Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli hanno ricevuto l'assegnazione delle loro categorie ufficiali durante i due Bootcamp. Il rapper milanese sarà alle prese con gli Under Uomini, la new entry siciliana con le Under Donne, la discografica con gli Over e il leader degli Afterhours con i Gruppi. Attualmente, i concorrenti ancora in gioco sono cinque per categoria ma ad accedere ai Live dovranno essere solo in tre. Nel corso delle ultime ore è arrivato lo spoiler del sito AllMusicItalia.it che in anteprima, ha diramato i nomi dei 12 concorrenti ufficiali che hanno passato il turno verso i Live.

Ecco i nomi ufficiali dei Live di XF11

A partire dalle 21.15, gli Home Visit andranno in onda su Sky Uno HD con un unico appuntamento utile verso i Live Show che si apriranno la prossima settimana con in pista solo 12 talenti. La grande attesa però, si è spenta come un blackout dopo lo spoiler del sito succitato. Ecco chi passa il turno verso la fase più delicata del programma. Per i Gruppi: i Ros, i Maneskin e Sem & Stenn. Per gli Over di Mara Maionchi invece ci saranno: Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra e Andrea Radice. Gli Under Uomini capitanati da Fedez, vedranno scendere in pista: Gabriele Esposito, Lorenzo Bonamano e Samuel Storm. In ultimo, per le Under Donne di Levante, ci sarà spazio per: Rita Bellanza, Virginia Perbellini e Camille Cabaltera.

Eliminati ufficialmente dalla gara: Kamless Kishnah e Domenico Arezzo detto Nico (Under Uomini), Valerio Bifulco, Andrea Spigaroli (Over), Francesca Giannizzari, Isaure Cassone (Under donne), le sorelle Ana e Carolina e The Heron Temple (Gruppi). Ed intanto, gli Home Visit in televisione, vedranno il coinvolgimento anche di Elio (con Mara Maionchi), Skin (in compagnia di Manuel Agnelli), Noemi (al fianco di Levante) e Francesca Michielin (con Fedez).

X Factor, chi sono i papabili vincitori?

Rita Bellanza, la giovanissima interprete della squadra di Levante, ha già conquistato il pubblico social, consacrandola come una delle papabili vincitrici dell'edizione numero 11. Con la sua storia difficile, Rita ha appassionato il pubblico e anche la sua "coach" che scegliendola ha affermato: “Hai solo vent’anni, ma racconti tutto il dolore che hai dentro. Ogni interprete italiana ha cantato almeno una volta questa canzone, ma poche hanno il diritto di farlo. Tu sei tra le poche”. Anche Samuel Storm è già considerato il "leader" del gruppo degli Under Uomini di Fedez. Il giovanissimo migrante nigeriano è arrivato nel nostro paese con i barconi. Nonostante il suo straziante viaggio sia durante ben 9 mesi, non si è perso d'animo ed ha continuato ad inseguire il suo sogno sul palcoscenico di X Factor. Proprio Fedez, già durante le primissime audizioni, aveva ritrovato in lui un talento talmente tanto straordinario da considerarlo il potenziale vincitore dell'intera edizione del talent. Mara Maionchi invece, ha tre pupille interessanti quasi allo stesso modo. Enrico Nigiotti per esempio, parte forse un poco avvantaggiato per aver partecipato sia ad Amici di Maria che a Sanremo Giovani. Ottime possibilità anche per Andrea Radice, il pizzaiolo napoletano con una voce incredibile e un "talento mostruoso", così come gli scrivono i già numerosi fan della sua pagina di Facebook. Gli Sem & Stenn invece, sono sicuramente la principale "scommessa" di Manuel Agnelli. All'anagrafe Salvatore Puglisi e Sefano Ramera (il primo siciliano e il secondo lombardo), coppia nella vita, si conoscono dal 2007 ma collaborano insieme dal 2011. La prima puntata dei Live di X Factor, andrà in onda esclusivamente su Sky Uno HD il prossimo giovedì 26 ottobre.

