Francesca Michielin: “É presto per dirlo, me l’hanno proposto e…”/ Il ritorno é a X factor 2024?

É una Francesca Michielin intimista, la protagonista in un’intervista esclusiva in cui da ex X factor, lei stessa, non esclude un ritorno allo showbiz, al programma dedicato ai talenti vocali e musicali che l’ha resa primadonna “in un mondo di e per uomini”. L’occasione che l’ex volto di X factor ha per tornare a raccontarsi é un’intervista a Il Messaggero, dove Francesca Michielin traccia un bilancio consuntivo tra la vita e la carriera artistica. Ma non solo.

La cosa più importante che Francesca Michielin ha imparato nel 2023? «È l’ironia. Perché a volte bisogna ridere di sé stessi», fa sapere la 28enne cantautrice di Bassano Del Grappa. E tra le dichiarazioni intimiste non mancano le references ai due anni consecutivi dove ha prestato il suo volto alla conduzione di X factor. Il Morgan-gate l’ha travolta, con la conseguente cacciata del cantautore brianzolo dal talent. «Ti aspetta Ivan Graziani di là, sta collaborando con Annalisa», la provocava tra i giudici di X factor, Morgan, riferendosi alla gaffe della conduttrice della puntata precedente, quando Francesca Michielin chiedeva a Colapesce come fosse stato collaborare con il compianto cantautore di Pigro (un’allusione al duetto virtual sulle note di I marinai, brano incluso nel nuovo album con Dimartino, Lux eterna beach). «So che la mia espressione dopo quella sua frecciatina è diventata un meme sui social», fa sapere con la sua inconfondibile ironia la papabile re-entry a X factor.

Tra i buoni propositi per il 2024…

Francesca Michielin per il nuovo anno 2024 alle porte potrebbe essere nuovamente ingaggiata nel cast di X factor come conduttrice o in un ruolo inedito e intanto saluterà il 2023 esibendosi al Circo Massimo la sera del 31 dicembre, in occasione del concerto di Capodanno di Roma (con lei anche Lazza e Blanco), per il Capodanno 2024: «Ho preparato insieme alla mia band un “best of” della mia carriera, da L’amore esiste a Chiamami per nome. Sono onorata di esibirmi in una location così importante, per la prima volta in assoluto», dice inoltre, la papabile primadonna a X factor 2024.

Nel cassetto ha in serbo un nuovo disco, anticipato dal singolo Solite chiacchiere, appena uscito. E tra i buoni propositi per il nuovo anno 2024, inoltre, Francesca Michielin potrebbe voler tornare al ruolo di conduttrice per X factor 2024: “È presto per dirlo. Me l’hanno proposto, ma ci devo pensare. È un impegno importante, che richiede sei mesi di lavoro»>.

