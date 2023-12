Vincitore X Factor 2023, chi è?/ Televoto serrato per i quattro finalisti, ma Maria Tomba favorita

Francesca Michielin al termine della seconda manche della finale di X Factor 2023 ha annunciato che il verdetto del televoto è ancora del tutto in bilico: le differenze tra i concorrenti sembrerebbero essere minime, per cui il vincitore è da decidere. Il web però non la pensa così e dopo i duetti ha eletto come favorita Maria Tomba, che ha stupito con Myss Keta. Ha perso terreno invece Il Solito Dandy, che è stato sovrastato da Francesco Gabbani ma spera di riprendersi con l’inedito.

Finale X Factor 2023 live/ Diretta, vincitore: Maria Tomba e Myss Keta le migliori nei duetti

Tanti commenti negativi invece nei confronti di Sarafine, che questa sera non riesce a convincere a causa di alcuni problemi di intonazione. La cantante e producer alla vigilia della finale era una delle favorite, ma adesso sembra che le possibilità si siano abbassate di molto. In tutte e tre le manche infatti ha deluso il pubblico.

"Morgan cacciato a X Factor per aver colpito Michielin con un paravento"/ Lui replica: "Totalmente inventato"

Vincitore X Factor 2023, chi è: il web si divide tra Il Solito Dandy e Maria Tomba

Il vincitore di X Factor 2023 sarà uno tra Il Solito Dandy e Maria Tomba? Il web al termine della prima manche, quella del carosello, si è espresso, mettendo da parte dalla corsa gli Stunt Pilots e Sarafine. Le preferenze sembrerebbero essere queste, anche se il pubblico è molto spaccato, soprattutto in vista della seconda manche, quella dei duetti, che potrebbe cambiare tutto. Gli artisti infatti potranno esibirsi insieme ai loro idoli, dando il meglio di sé.

La conduttrice Francesca Michielin non ha comunicato nulla a proposito di come sta procedendo il televoto, per cui c’è da attendere la fine della puntata per capire quale sia realmente la preferenza del pubblico. Le uniche sensazioni sul possibile vincitore dunque possono essere carpite soltanto attraverso i social network, dove tantissimi telespettatori stanno esprimendo le proprie preferenze. Chissà se i pronostici saranno confermati.

Myss Keta, X Factor 2023/ Duetto 'strong' con la finalista Maria Tomba: "Emergerà il lato disco"

Vincitore X Factor 2023, chi é? Quattro finalisti ancora in gioco

Questa sera, giovedì 7 dicembre 2023, va in onda l’attesissima finale di X Factor 2023, dove verrà decretato il vincitore ufficiale. Dopo un lungo e tortuoso percorso, fatto di grandi sfide, alla fine sono 4 i concorrenti che si contenderanno la fatidica vittoria: Maria Tomba e Sarafine per il team Fedez e Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots per il team Dargen D’Amico. Nessun allievo ancora in corsa, invece, nel team di Ambra Angiolini, che ha perso Angelica e gli Astromare.

Ma chi sarà il vincitore di questa edizione? I 4 finalisti hanno grande talento, ma solo uno di loro godrà del trionfo. Secondo quanto riportato dai bookmakers e dai pronostici, a contendersi la vittoria potrebbero essere le due donne rimaste in gara: per Snai, infatti, Maria Tomba e Sarafine sono quotate a 2.75, più defilati Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots rispettivamente a 4.50 e 5.00. Medesime quote anche per Goldbet. Bet365, invece, vede in vantaggio su tutti Maria Tomba (2.75), mentre Sarafine e Il Solito Dandy sono a pari merito in seconda posizione a 3.50, più distaccati gli Stunt Pilots a 4.75.

X Factor 2023, la finalissima: tre manche e l’annuncio del vincitore

In attesa di scoprire il vincitore di X Factor 2023, i 4 finalisti dovranno affrontare una serie di manche decisive per guadagnarsi il gradino più alto del podio. Nella prima manche i ragazzi dovranno proporre al pubblico un medley, scegliendo i brani che maggiormente hanno segnato il proprio percorso. Nella seconda manche, a seguire, arriveranno importanti duetti: Maria Tomba canterà al fianco di Myss Keta, Sarafine duetterà con gli Ofenbach, Il Solito Dandy si esibirà al fianco di Francesco Gabbani mentre gli Stunt Pilots saranno affiancati da Omar Pedrini.

Nella terza e ultima manche, i quattro finalisti riproporranno al pubblico i propri inediti, che sono già disponibili sulle piattaforme digitali. Al termine delle manche, la conduttrice Francesca Michielin comunicherà la classifica e annuncerà il vincitore ufficiale di questa edizione.

X Factor 2023: il super ospite di puntata e dove vedere la finale in tv e streaming

L’ospite speciale dell’ultima puntata di X Factor 2023 sarà Gianni Morandi, pilastro della musica italiana. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 7 dicembre 2023, con la finalissima in programma alle ore 21.15, disponibile su Sky Uno e in streaming su NOW e in chiaro in simulcast su Tv8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA