Beppe Vessicchio/ Sanremo 2018, escluso dal Festival: sul web impazza di nuovo l'hashtag #UsciteVessicchio

Beppe Vessicchio non parteciperà al Festival di Sanremo 2018. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, il maestro d'orchestra non sarebbe stato contattato dagli artisti.

27 dicembre 2017 - agg. 27 dicembre 2017, 15.46 Valentina Gambino

Beppe Vessicchio

Un Festival di Sanremo senza Beppe Vessicchio? Difficilmente potremmo davvero accettarlo! La dichiarazione ufficiale arriva tra le pagine del settimanale Spy, in edicola con il nuovo numero da venerdì mattina. Il celebre e simpaticissimo maestro, ha avuto modo di spiegare: "Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non voler andare al Festival". Proprio lo scorso anno, la sua grande assenza aveva sollevato un polverone di tutto rispetto con la creazione dell’hashtag (diventato virale): #UsciteVessicchio, trend topic per intere settimane. Questa volta però, pare che Vessicchio voglia anche restare ben lontano dal clamore mediatico, tanto da dichiarare: "Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell'attenzione". Gli estimatori però, stanno già impazzendo sui social al grido di: "Uscite Vessicchio". A questo punto speriamo che Claudio Baglioni possa invitarlo tra gli ospiti della kermesse musicale che prenderà il via il prossimo febbraio 2018. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

"Nessuno mi ha contattato"

Il Festival di Sanremo 2018 si avvicina e aumentano le indiscrezioni relative ai partecipanti alla famosa kermesse canora. Già sappiamo i nomi dei Big e delle nuove proposte in gara, ma chi saranno invece i direttori d'orchestra che saliranno sul palco dell'Ariston? Un nome su tutti sta scatenando la curiosità dei telespettatori ovvero Beppe Vessicchio, il maestro più famoso di tutti ma che già lo scorso anno era stato assente dal festival. Nell'edizione guuidata da Carlo Conti, si era scatenato un gran polverone a causa della sua assenza che aveva persino portato alla raccolta di firme per vederlo almeno come ospite della competizione canora. In tal caso, il conduttore toscano era riuscito a convincerlo a presenziare quanto meno in qualità di ospite, seduto in prima fila al fianco di Alba Parietta. Ma che ne sarà quest'anno? Si ripeteranno le polemiche del 2017? Secondo quanto riporta il settimanale Spy nel suo ultimo numero, sembra proprio di sì.

Beppe Vessicchio assente anche dal Festival di Sanremo 2018

Le indiscrezioni del settimanale Spy confermano che Beppe Vessicchio sarà nuovamente assente dal Festival di Sanremo, in programma a inizio febbraio 2018. Lui stesso ha chiarito i motivi di decisione: "Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival. Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione". Il riferimento del maestro d'orchestra va senza dubbio a quanto accaduto lo scorso anno, quando il web era letteralmente insorto davanti alla sua assenza. In tal caso Vessicchio aveva dovuto assecondare il desiderio del pubblico, partecipando in qualità di ospite ad una delle serate ma nel 2018 le cose per lui andranno diversamente, salvo clamorose sorprese dell'ultimo momento. Considerando che manca ancora qualche settimana, alcuni cantanti potrebbero ancora cambiare idea...

