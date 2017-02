Piquè & Shakira / Galeotti Waka Waka e i Mondiali di Calcio: cosi ci siamo amati

PIQUE' E SHAKIRA, ECCO I RETROSCENA DELLA LORO STORIA D'AMORE - Proprio domani Shakira compirà i suoi primi 40 anni che da sempre rappresenta un vero e proprio giro di boa sia per uomini che per donne figuriamoci per una star del pop sulla cresta dell'onda fin dalla giovane età. A renderle omaggio, proprio in questi giorni, ci ha pensato il suo amato Gerard Piquè. Sicuramente domani lui e la sua famiglia faranno festa grande per la bella Shakira ma, intanto, in un'intervista tv, il calciatore ha ricordato con emozione i primi istanti della loro storia d'amore facendo un passo a quel lontano 2010 che li ha fatti incontrare. All'epoca Shakira chiese a diversi giocatori di prendere parte al famoso video di “Waka Waka”, il tormentone del Mondiale di Calcio 2010 che si tenne in Sud Africa. Al programma spagnolo “Fora de Serie”, Piquè ha raccontato “la prima volta che l’ho vista eravamo a Madrid dove partecipai alle riprese del video ‘Waka Waka’. Qualche giorno dopo le partì per il Sudafrica prima di noi, per cantare alla cerimonia di apertura del Mondiale, e io le mandai un sms per chiederle che tempo facesse. A quel messaggio ricevetti un paragrafo enorme con i dettagli sulla temperatura del giorno in ogni singolo momento. Da quel momento iniziò il corteggiamento del calciatore che chiede alla star se sarebbe stato necessario arrivare in finale per rivederla". La loro storia iniziò così e dopo un mese d'amore clanestino, i due hanno deciso di uscire alla luce del sole. Da allora sono passati 6 anni trascorsi assieme e che gli hanno regalato Milan e Sasha, i loro due bambini.

