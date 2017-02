Isola dei famosi 2017 / News: triangolo tra Malena, Moreno e Simone Susinna? (oggi, 25 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, TRIANGOLO TRA MALENA, MORENO E SIMONE SUSINNA? (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - C'è un triangolo tra Malena, Moreno e Simone Susinna all'Isola dei famosi 2017? Sembrerebbe di sì dato che la bella attrice hard sembra attratta anche dal modello. Nonostante abbia chiaramente un flirt con il rapper di Amici, Malena sembra non disdegnare anche la presenza di Simone: d'altra parte la ragazza l'ha più volte ribadito, lei non è una che ai legami ci fa molto attenzione. Già in passato aveva confidato alle sue amiche naufraghe che si sentiva un po' ossessionata da Moreno, che più volte si era dimostrato geloso di lei e che forse, al dì fuori dell'Isola dei famosi 2017, forse non avrebbe approvato la sua vita. D'altra parte Moreno sembra molto preso da Malena, ma riuscirà a sopportare un eventuale flirt con Simone Susinna? Aspettiamo le prossime puntate per capire come evolverà la situazione all'isola dei famosi 2017.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, GIULIA CALCATERRA VS RAZ DEGAN (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - C'è scontro intanto tra Giulia Calcaterra e Raz Degan: all'Isola dei famosi 2017 tutti si sono messi contro il modello e regista israeliano, isolandolo pesantemente, tanto che lui ormai non parla più con nessuno. Nonostante alle Honduras tutti siano contro di lui, il pubblico invece è dalla sua parte, e asserisce che Giulia Calcaterra si è inventata tutto sul comportamento violento di Raz Degan. E c'è chi arriva addirittura a chiedere l'espulsione di alcuni concorrenti e l'intervento della produzione: "Perché chiedo l'espulsione della Calcaterra, di Simone e di Moreno: 1) si sono scagliati in tre contro un uomo prendendogli il sacco con la forza, istigano violenza gratuita. 2) stanno letteralmente affamando un concorrente mangiandogli le porzioni che gli spettano 3) hanno leso la reputazione di una persona diffondendo falsità e cattiverie (vedi la storia della moglie di Ceccarini....il chiamarlo cane ecc...) 4) continuano ad incitare la violenza su uno dei concorrenti dicendo "siamo in 9 e lui è solo."..."lo leghiamo e lo buttiamo sulla barca "ecc. Questo non è più un gioco....qui si è superato il limite! La produzione intervenga". Siete d'accordo con loro?

