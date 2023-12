Raz Degan su Paola Barale: “Non è stato il gossip il punto di rottura”/ “Abbiamo vissuto momenti magici e…”

Raz Degan e l’addio a Paola Barale: “Non è stato il gossip il punto di rottura“

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Raz Degan ha affrontato svariati temi legati al suo percorso di vita e professionale. Il successo come attore ma anche come personaggio televisivo, la partecipazione a reality e programmi del piccolo schermo quali Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi, ma anche la chiacchierata storia d’amore con Paola Barale. Proprio di questa relazione se n’è spesso parlato, soprattutto dopo la loro rottura, e ancora oggi sono poco limpide le cause dell’addio.

In molteplici interviste la showgirl ne ha parlato, senza però entrare nel dettaglio delle motivazioni che hanno spinto la coppia a prendere strade separate. E anche Degan resta sul vago, confermando però che non sono stati i paparazzi la causa della fine della loro storia: “Non è stato il gossip il punto di rottura: faceva parte del pacchetto. Il nostro amore è durato dal 2002 al 2015“.

Raz Degan ricorda la storia d’amore con Paola Barale: “Valorizzo il positivo“

Raz Degan non rinnega il suo passato e, di conseguenza, nemmeno la storia d’amore con Paola Barale. Nonostante il fallimento della loro relazione, l’attore conserva di essa un ricordo positivo e svela quanto sia stata importante per essere l’uomo che è oggi: “In tutte le cose, filtro sempre il negativo e valorizzo il positivo: perché devo scriverlo nella mia mente come un fallimento? Grazie a quell’esperienza sono chi sono oggi. Su di noi hanno scritto tante stupidaggini, ma anche tante cose belle. Abbiamo vissuto momenti magici e… sono fatti nostri!“.

Infine, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si sofferma sull’assenza di figli. Nonostante non sia diventato papà, è comunque felice di avere al suo fianco la sua nuova fidanzata e il figlio di lei: “C’è Marlon, il figlio di Cindy, la mia compagna. La verità è che sono sposato con il viaggio, non ho mai avuto una dimora fissa. Ed è una responsabilità che non ho mai preso alla leggera“.











