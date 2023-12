CINDY, CHI È FIDANZATA DI RAZ DEGAN/ “Mi rende un uomo migliore”, lei “Mi ha insegnato ad aprire il cuore”

Raz Degan presenta la fidanzata Cindy a Verissimo. “Ho cercato di proteggerla dal gossip”. I due si sono conosciuti a Bali, dove si era recato per trovare il fratello. “Non sapevo che è italo-americana, alla fine abbiamo girato il mondo insieme, siamo andati nei posti più remoti. Non pensavo di trovare una persona avventurosa come me”. Cindy conferma di essere sempre stata viaggiatrice, ma con Raz Degan si è spinta oltre. “È un uomo di estremi e contrasti. Può essere la persona più attenta, è molto protettivo, ma è anche molto egoista. Passiamo da viaggi avventurosi alla tranquillità di casa”.

L’amore vero esiste per Raz Degan: “Senza amore siamo niente. Ho sempre creduto nell’amore, ho dato tutto nei miei rapporti. Ne ho avuti solo cinque, nonostante tutta la fama. Non cercavo numeri, ma verità. Cindy mi dà casa, mi protegge, mi aiuta e mi rende un uomo migliore”. La fidanzata Cindy si mostra imbarazzata: “Io posso dire che mi ha insegnato tante cose, ma soprattutto a sentire. Mi dice di fermarmi con la testa, apro il cuore e ama. Avevo delle remore all’inizio, ma mi ha insegnato ad aprire il cuore”.

CHI E’ CINDY, LA MISTERIOSA FIDANZATA DI RAZ DEGAN?

Chi è Cindy, la fidanzata di Raz Degan che quest’oggi verrà finalmente svelata al grande pubblico? Nel nuovo appuntamento della domenica con “Verissimo”, l’oramai consueto talk show del weekend delle reti Mediaset, è in programma infatti un appuntamento speciale oltre che una delle tante ‘esclusive’ del rotocalco condotto da Silvia Toffanin: infatti negli studi di Canale 5 sarà nuovamente di scena il 55enne attore, regista ed ex modello israeliano e questa volta, nel suo ritorno sarà accompagnato dalla sua fiamma per la prima volta, la donna che nel corso degli anni le cronache mondane e i siti di gossip (nonché lo stesso Degan in vari post apparsi su Instagram) avevano chiamato “Stuart”.

In attesa di saperne di più sulla questione e sentire parlare direttamente Cindy, scopriamo qualcosa in più sulla fidanzata di Raz Degan, la donna entrata nella sua vita dopo la lunghissima e tormentata relazione con Paola Barale, durata quasi tredici anni anche se con varie pause fatte di allontanamenti e riconciliazioni (i due si sono infatti frequentati dal 2002 al 2015, quando con la showgirl era definitivamente finita). Come è noto, e soprattutto negli ultimi tempi dopo la fine della liaison con la Barale, Degan è stato sempre molto abbottonato sulla propria vita sentimentale, anche se due anni fa l’ex modello era comparso sul red carpet della Festa del Cinema di Roma assieme alla misteriosa “Stuart”, di fatto ufficializzando il legame con la donna con cui faceva coppia fissa già da due anni.

RAZ DEGAN E LA SUA ‘SIRENA’: “STO BENE CON LEI, MA MI IMBARAZZO QUANDO…”

Insomma, c’è attesa per questa nuova puntata di “Verissimo” dato che per la prima volta vedremo, e sentiremo parlare, la donna che la preview del programma della Toffanin ha presentato come Cindy: fino a oggi, infatti, della compagna che spesso chiama “la mia sirena” e che compare in vari post sui social media (spesso, e forse non casualmente, di spalle o a tre quarti e comunque mai in primo piano assieme a lui), l’attore e regista israeliano non ha quasi mai fatto parola, se non sollecitato dalle domande dell’intervista di turno. In passato Degan si era limitato a parlare di una “persona speciale” e con la quale si trovava bene, senza però dire niente di lei né sull’età né tantomeno su come i due si fossero conosciuti. “Mi sto imbarazzando… Possiamo dire che in questo momento sto bene con lei” aveva tagliato corto proprio parlando di lei nel programma in onda sulle reti Mediaset.

L’unica cosa certa è che, dopo la lunga storia con la Barale (con cui ammette di essere rimasto amico e in buoni rapporti), è stata Cindy/Stuart la persona che ha fatto nuovamente breccia nel cuore di Raz: proprio nel corso di una precedente ospitata a “Verissimo”, il diretto interessato l’aveva chiamata “sirena”, senza però entrare troppo nei dettagli. Di certo sappiamo che i due si frequentano oramai da quasi tre-quattro anni e che una delle loro prime uscite ufficiali era stata durante la kermesse capitolina; inoltre sembra che i due abbiano eletto l’Italia come ‘patria’ del loro amore, avendo anche un trullo in Puglia per godersi pace e privacy lontani dagli occhi indiscreti dei media e delle metropoli, dove peraltro hanno piantato tantissimi alberi. Il resto, finalmente, dovremmo scoprirlo tra poco nella puntata di “Verissimo” che ci apprestiamo a vedere…











