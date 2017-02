Festival Sanremo 2017 / Giuria, Televoto e tutti gli ospiti serata per serata

Festival di Sanremo 2017: organizzazione, Giuria, Televoto, gara e ospiti serata per serata - Hanno il via oggi 7 febbraio 2017 le cinque serate della nuova edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Per il primo appuntamento della kermesse canora più attesa dell'anno si entra subito nel vivo della gara con l'esibizione dei primi 11 Campioni. Al Bano, Alessio bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Lodovica Comello, Ron e Samuel: questi gli undici Big che si sfideranno nella prima serata e che saranno votati da Sala Stampa e Televoto. Gli ultimi tre classificati finiranno nel girone di eliminazione. Gli ospiti di questa sera saranno Ricky Martin, Tiziano Ferro (che duetterà con Carmen Consoli per omaggiare Luigi Tenco), i Clean Bandit, Paola Cortellesi e Antonio Albanese oltre a Raoul Bona e Rocio Munoz Morales che torna sul palco che l'ha vista valletta due anni fa proprio accanto a Carlo Conti. Non mancherà Maurizio Crozza, che partecipa al Festival ogni sera. La Giuria esperti è inoltre così composta: Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta Menchi, Giorgia Surina e Giorgio Moroder presidente di giuria.

Festival di Sanremo 2017, seconda e terza serata: gara, ospiti e televoto - La seconda serata, in onda l'8 febbraio, vedrà in gara gli altri 11 campioni non esibitisi nella prima serata. Anche in questo caso ci saranno tre "peggiori" che finiranno nel girone di eliminazione. Ascolteremo anche quattro brani delle Nuove Proposte che, come lo scorso anni, sin sfidano ad eliminazione diretta dopo il giudizio di Sala Stampa e Televoto. Gli ospiti di mercoledì 8 febbraio sono: Robbie Williams, Keanu Reeves, Giorgia, la band Biffy Clyro, l'attrice Sveva Alviti, Francesco Totti e un trio comico composto da Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabriele Cirilli. Terza serata, giovedì 9 febbraio, dedicata alle Cover. I 16 campioni promossi nelle prime due serate si esibiranno con una cover mentre i 6 del girone eliminatorio si sfideranno e due di loro saranno eliminati definitivamente dopo la votazione di Sala Stampa e Televoto. Continua anche la gara delle Nuove Proposte con gli altri 4 brani e con l'eliminazione di altri due cantanti. Gli ospiti della quarta serata sono: Mika, il Piccolo Coro dell'Antoniano, Marco Giallini e Alessandro Gassman.

Festival di Sanremo 2017, quarta e ultima serata: la scelta del vincitore dei Big e tutti gli ospiti - Per la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo, che va in onda venerdì 10 febbraio, le votazioni sono azzerate. I 16 Big più i quattro usciti indenni dal girone eliminatorio si esibiscono nuovamente e stavolta la votazione avviene in modo differente. A giudicare sono il Televoto (che vale il 40%), la Giuria degli Esperti (30%) e la Giuria Demoscopica composta da 300 abituali fornitori di musica (voto che vale il 30%). Le prime 16 canzoni classificata alla fine di tale votazione accedono alla finale, le ultime quattro sono definitivamente eliminate. Viene inoltre deciso il vincitore della categoria Nuove Proposte con la medesima votazione. Non sono ancora chiari gli ospiti che calcheranno l'Ariston nel corso della quarta serata, ma parte certa la presenza di Antonella Clerici. La quinta ed ultima serata (in onda sabato 11 febbraio) vede sfidarsi le 16 canzoni rimaste in gara per il gran finale. Le votazioni precedenti vengono nuovamente azzerate e si torna a votare nel medesimo modo della semifinale. Al termine di tutte le esibizioni vengono così annunciati i primi 3 classificati e, con una nuova votazione, viene scelto il vincitore. Gli ospiti dell'ultima serata sono: Zucchero, Alvaro Soler, i Ladri di Carrozzelle (band musicale composta da diversamente abili), e le protagoniste della fiction 'C'era una volta Studio Uno'.

