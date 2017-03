Isola dei Famosi 2017 / Ed.12, News: il "folle volo" di Giulio Base irrita i naufraghi (oggi, 27 marzo)

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI, ED.12 NEWS: IL "FOLLE VOLO" DI GIULIO BASE IRRITA I NAUFRAGHI - Sull’Isola dei Famosi 2017 regna un clima poco sereno, soprattutto da quando Raz Degan e Simone Susinna si sono alleati per contrapporsi all’egemonia di Samantha De Grenet e Giulio Base. Questi ultimi, per contrastare la noia legata alla permanenza sull’Isola dell’Homo Sapiens, hanno deciso di spendere una manciata di minuti del loro tempo per dilettarsi con la cultura, ma la loro idea non è stata apprezzata dagli altri naufraghi, che hanno deciso di tenersi a debita distanza da quello che è stato definito da Samantha De Grenet come un “Cultuta Time”. Di conseguenza, il regista, profondo conoscitore della Divina Commedia, si è esibito declamando in spiaggia i celebri versi del poema di Dante Alighieri, un’esibizione accolta con piacere soltanto dalla “regina”, che ha ascoltato le terzine del “folle volo” di Ulisse con grande entusiasmo. “Abbiamo capito che comunque sei acculturato, sei intelligente, che sei preparato in tutto e per tutto, però fai un po’ meno!”, ha detto Nancy Coppola seccata in occasione di un confessionale, ma Giulio Base, immune alle critiche, non ha dato peso al disinteresse dei suoi compagni di viaggio e ha continuato a decantare i versi del celebre naufragio di Ulisse, traendo diletto dal suo momento poetico. “La cultura fa paura, tre minuti di ascolto li dai anche a un saltimbanco in mezzo a una strada, figuriamoci a un professionista che Dante lo sa recitare”, ha detto il regista raggiunto dalle telecamere. Anche lui, come Ulisse nel celebre poema dantesco, ha sfidato il pensiero comune? Per vedere il video sul sito ufficiale di Mediaset, potete cliccare qui.

