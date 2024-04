Samantha De Grenet: “Mio marito? Dopo il primo incontro ho scoperto che era fidanzato”/ “Ci siamo ritrovati…”

Samantha De Grenet ha tanto da raccontare pensando alla sua carriera, ma altrettanti sono gli aneddoti e i periodi degni di nota in riferimento alla sua vita privata. Intervistata nel programma “Storie di donne al bivio”, il focus è stato la sua storia d’amore con il marito Luca Barbato. Per certi versi un rapporto travagliato, ma che in realtà vale come manifesto della forza dell’amore che può rinascere dalle sue stesse ceneri. La conduttrice ha dunque ripercorso la liaison, tra primo incontro, matrimonio e separazione ad un passo.

Samantha De Grenet: “Sul rapporto con Francesco Totti non sono stata chiara”/ “Le voci su Gabriel Garko…”

“Io ho conosciuto Luca nel 2002, proprio il primissimo sguardo; eravamo a Roma, uscendo da un locale notturno. Il primo incontro vero eravamo però a Saint-Tropez a casa di un amico, lui ha proseguito le sue vacanze e io le mie; ci eravamo dati un bacio e già era nato qualcosa che faceva sentire le farfalle nello stomaco. A settembre vengo a sapere che era fidanzato da tanti anni…”. Questa l’introduzione di Samatha De Grenet nel raccontare la sua storia d’amore con il marito Luca Barbato, partendo dagli albori e dalla ‘clamorosa’ scoperta. Il suo attuale marito ha poi posto fine a quella relazione, dando così il ‘La’ a quella che sarebbe poi diventata la storia più importante della loro vita.

Samantha De Grenet: "Ho avuto un flirt con Francesco Totti"/ "Ci sono stati momenti bellissimi ma poi..."

Samantha De Grenet, il gesto che cambiò tutto prima della separazione dal marito Luca Barbato

Samantha De Grenet e suo marito Luca Barbato arrivano al grande passo del matrimonio nel 2005, dopo aver concepito il figlio Brando. Alcuni anni dopo, però, come un fulmine a ciel sereno qualcosa si interrompe: “…Ci separiamo perché in qualche modo, quando la gente dice che i figli uniscono secondo me non è vero: ti mettono a dura prova, la donna fa un percorso di crescita che non è sempre allineato con quello di un uomo”. La conduttrice ha dunque spiegato come, la maternità, abbia inciso su quella momentanea frattura: “Ad un certo punto diciamo che io ero mamma e lui non troppo papà; ci siamo allontanati, eravamo convinti della separazione anche perché c’era un figlio di mezzo. Se c’erano altre persone? Come spesso accade quando le famiglie si rompono le chiacchiere intorno ci sono, in realtà ci siamo allontanati perché si era creata una falla nel nostro rapporto”.

Samantha e Ilaria De Grenet/ “Non ci siamo parlate per 7 mesi ma nella malattia…”

Nonostante l’allontanamento, un gesto di Samantha De Grenet – come da lei raccontato a “Storie di donne al bivio” – ha cambiato le sorti del matrimonio con suo marito Luca Barbato che sembrava al capolinea. “Quando sono arrivate le carte sono andata in crisi e gli ho scritto una lettera lunghissima; non gli dicevo di voler ricominciare, ma volevo fargli capire cosa avessi dentro. Lui si è sentito colpito profondamente e ha raggiunto me e Brando; abbiamo ripreso a frequentarci e da lì è ripartito tutto… Una storia può ripartire meglio di prima, soprattutto sei hai compreso gli errori fatti e che le persone non puoi cambiarle del tutto, bisogna saperle accettare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA