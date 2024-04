Samantha De Grenet: “Sul rapporto con Francesco Totti non sono stata chiara”/ “Le voci su Gabriel Garko…”

Samantha De Grenet è uno dei volti televisivi più noti e amati del panorama televisivo; passo dopo passo si è creata un proprio spazio sul piccolo schermo arrivando ad affermarsi come conduttrice empatica e carismatica. Anche per lei, essendo arrivata forte la notorietà, non sono mancate nel tempo speculazioni e chiacchiere di gossip che – intervistata nel programma “Storie di donne al bivio” – lei stessa ha raccontato e ricordato con una buona dose d’ironia.

Samantha De Grenet: “Mio marito? Dopo il primo incontro ho scoperto che era fidanzato”/ “Ci siamo ritrovati…”

Monica Setta ha incalzato Samatha De Grenet proponendo una sorta di lista di gossip che, nel tempo, hanno chiamato la conduttrice a poderose smentite e ad alimentare chiacchiere che poi difficilmente hanno trovato riscontro nella realtà, come nel caso di Gabriel Garko: “Non c’è stato nulla con lui, anzi è un amico a cui voglio molto bene! Matteo Zoppas? Ci siamo incontrati in montagna e io ho approcciato lui perché non lo conoscevo. Gli ho raccontato io del gossip sul nostro conto, parliamo però di quando eravamo giovanissimi…”.

Samantha De Grenet: “Mi hanno attribuito una storia con Cannavaro…”

Proseguendo nella lista di gossip che nel tempo hanno chiamato in causa Samantha De Grenet, lei stessa ha proposto un esempio per rendere l’idea delle voci piuttosto fantasiose che a più riprese l’hanno presa di mira: “Mi hanno attribuito anche una storia con Cannavaro; ma alla fine si fa parlare perchè se vuoi smentire tutto…”.

Monica Setta – conduttrice de “Storie di donne al bivio” – ha poi ricordato a Samantha De Grenet della ‘querelle’ per la copertina riferita alla presunta frequentazione con Francesco Totti. “E’ successo di tutto; io ho sempre sostenuto che io sono responsabile di ciò che dico e non di ciò che capisci tu; però ho anche pensato che però la comunicazione è importante e io non sono stata chiara”. La conduttrice ha dunque aggiunto: “Parlando di frequentazione hai visto cosa è successo?”.

