PARIS - COUNTDOWN/ Su Rai Movie il film con Olivier Marchal (oggi, giovedì 6 aprile 2017)

PARIS COUNTDOWN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 APRILE 2017: IL CAST - Paris Countdown, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 6 aprile 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere thriller del 2013 scritta e diretta da Edgar Marie (A gang story) ed interpretata da Olivier Marchal (L'ultima missione, Diamond 13, 36 quai des Orfevres), Jacques Gamblin (Hippocrates, I ragazzi del Marais, Le noms des gens) e Carlo Brandt (17 ragazze, Indocina, Renoir). Il titolo originale, Le jour attendrà, ovvero Il giorno attenderà, è un chiaro riferimento al fatto che buona parte del film si svolge tutto nell'arco di una sola notte, quella in cui Milan e Victor devono riuscire ad eludere la vendetta di Serki. Il riferimento va invece perduto nel titolo con cui il film è stato distribuito a internazionale e che in Italia è stato mantenuto invariato. Edgar Marie è uno sceneggiatore qui al suo debutto come regista. Fra le sue sceneggiature più note vi è quella di A gang story, scritto nel 2011 e diretto da Olivier Marchal, in questo Paris Story presente come attore nel ruolo del protagonista. Ma eco nel dettaglio la trama del film.

PARIS COUNTDOWN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 APRILE 2017: LA TRAMA - Milan (Olivier Marchal) e Victor (Jacques Gamblin) sono due vecchi amici e soci che possiedono un night club. Per pagare gli ingenti debiti che non sanno come saldare, si lasciano coinvolgere in un affare di droga fra la Francia e il Messico. Purtroppo il colpo va male e i due vengono arrestati ed incarcerati. I due amici riescono ad ottenere la libertà solo consegnando alla polizia Serki (Carlo Brandt), un importante narcotrafficante messicano. Sconvolti dall'esperienza i due si lasciano e smettono di frequentarsi. Dopo 6 anni però Serki esce di prigione, ed è pronto a vendicarsi dei due che lo hanno fatto finire dietro le sbarre. Milan e Victor sono quindi costretti ad unire di nuovo le forze per salvarsi la vita. Nell'arco di una sola notte dovranno riuscire a sfuggire a Serki, affrontare una Parigi notturna molto diversa da quella che ricordano nei loro tempi d'oro e anche confrontarsi fra loro, portando a galla segreti e confessioni che li hanno condizionati nel loro rapporto di affari ed amicizia durato oltre 30 anni.

