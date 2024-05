Terrore in paradiso/ Trama e cast del film nel pomeriggio crime di Rai 2, oggi, lunedì 20 maggio 2024

Il cast di Terrore in paradiso, diretto da Brian Skiba

Lunedì 20 maggio, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,30, prosegue il “lunedì crime” con un altro film Lifetime, dal titolo Terrore in paradiso. La regia della pellicola è di Brian Skiba, regista esperto del genere che ha girato diversi film per la TV via cav o statunitense. La pellicola è il seguito di Incubo in Paradiso del 2019, sempre diretto da Skiba.

Gli interpreti del cast di Terrore in paradiso sono: Corin Nemec, conosciuto per il suo ruolo di Parker Lewis nell’omonimo telefilm e Jonas Quinn nella serie televisiva di fantascienza Stargate SG-1, Samaire Armstrong, che abbiamo visto in molte serie TV come The O.C., e completano il cast Alexandria DeBerry e Matt Cëdeno.

La trama del film Terrore in paradiso: una famiglia senza tregua

La vicenda di Terrore in paradiso si svolge a Dallas nel Texas, dove la famiglia McCarthy è riuscita a salvarsi sempre da vari tentativi di rapimento a scopo di estorsione. Nonostante il latitante che li ha minacciati sia ancora in libertà, la famiglia conduce una vita tranquilla e serena grazie anche ai loro rispettivi impieghi. Mentre Samantha è proprietaria di una catena di ristoranti in tutto il Texas, David è un rinomato dentista di Dallas. La donna, intanto, per reagire alle proprie disavventure, segue sempre la figlia Ellie, che è una giocatrice di pallavolo, durante le sue numerose trasferte.

La ragazza sta organizzando con la sua amica Chelsea una gita in Florida in occasione di un torneo di beach volley. Giunta a destinazione, la famiglia viene seguita dalla banda dei Rodriguez, la quale vorrebbe estorcere loro 200.000 dollari, già chiesti come riscatto e rifacendosi in questa maniera dei precedenti colpi falliti. La famiglia purtroppo subisce un rapimento e fortunatamente, quando la situazione sembra andare per il peggio, gli eventi mutano positivamente: riappare Ian, un ragazzo che vuole difendere Ellie e dichiararle il suo amore.

Il capo dei Rodriguez, intanto, dopo aver cercato di fare delle avance a Samantha, viene arrestato. Quando la vita della famiglia McCarthy sembra tornare alla normalità, uno dei rapitori sfuggito all’arresto appare intenzionato a prendere il posto del padre negli affari di famiglia e vorrebbe, inoltre, farsi avanti con Ellie, in quanto pare sia ossessionato da lei…

