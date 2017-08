SHERLOCK III, L'ULTIMO GIURAMENTO / Su Paramount Channel in onda il terzo episodio della serie

Sherlock in onda su Paramount Channel

Su Paramount Channel sta andando in onda Sherlock III, L'ultimo giuramento terzo episodio della nota serie. Questo porta il titolo originale di His Last Vow ed è stato scritto da Steven Moffat, mentre lo ha diretto Nick Hurran. In questo episodio della serie Sherlock sarà in forte conflitto con Charles Augustus Magnussen noto come ''Il Napoleone del ricatto''. I batibecchi tra i due nasceranno per delle lettere rubate e sicuramente Sherlock inizierà a indagare su qualcosa di molto interessante. L'episodio alla sua prima tv in chiaro in Italia ha segnato quasi un milione di telespettatori, 989mila per la precisione, arrivando al 4.66% dello share. L'episodio in questione è un libero adattamento del racconto L'ultimo saluto, un epilogo che è contenuto nella raccolta L'ultimo saluto di Sherlock Holmes. Ci sono però all'interno della trama elementi pescati anche da altri due racconti e cioè L'avventura di Charles Augustus Milverton e L'uomo dal labbro spaccato.

LA SERIE

La serie televisiva Sherlock è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti d'America nel 2010 su BBC One. E' arrivata alla quarta stagione e ognuna di queste è composta da tre soli episodi anche se di lunghezza notevole. Tra la seconda e la terza e tra la terza e la quarta stagione sono presenti anche degli episodi speciali. E' una serie tratta dai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle che ha notoriamente inventato il personaggio di Sherlock Holmes ed è stata creata da Mark Gatiss e Steven Moffat. Il volto moderno di Sherlock Holmes è quello di Beneditc Cumberbatch mentre quello di John Watson è ricoperto da Martin Freeman. Ogni episodio dura all'incirca novanta minuti e nel cast ci sono anche Una Stubbs, Rupert Graves, Mark Gatiss, Louise Brealey, Andrew Scott e Amanda Abbington. Stasera va in onda la terza puntata della terza stagione su Paramount Channel dal titolo L'ultimo giuramento.

© Riproduzione Riservata.