FIORELLO / L’addio ad Edicola Fiore e il ritorno al varietà (Techetechetè)

Fiorello

Puntata imperdibile quella di Techetechetè che andrà in onda questa sera su Raiuno, subito dopo il Tg1. Il protagonista della serata sarà Fiorello, vero mattatore della televisione italiana. Una carriera ricca di successi quella di Fiorello che, dopo aver fatto la vera gavetta come animatore nei villaggi turistici, ha trovato la popolarità e il successo in televisione. Nel corso degli ultimi anni, le scelte professionali hanno portato Fiorello lontano dal grande pubblico. Dopo aver preferito la radio alla televisione, Fiorello ha scelto di portare in tv, precisamente sulle frequenze di Sky, la sua Edicola Fiore che, partita come un esperimento social, si è trasformato in un programma di successo. Nonostante l’Edicola Fiore sia amatissima dal pubblico, Fiorello ha deciso di provare, ancora una volta, una strada nuova abbandonando quella vecchia. Lo showman più famoso della televisione italiana, infatti, ha annunciato il suo addio ad Edicola Fiore per tornare a fare l’amatissimo varietà di una volta di cui il pubblico italiano sente la mancanza. "Ci ho pensato molto nel corso dell'estate – ha spiegato lo showman all’Ansa- ma ho bisogno di nuovo stimoli. Ora ho voglia di fare il varietà, la gente me lo chiede da anni".

IL PREMIO SATIRA ALLA CARRIERA

La carriera di Fiorello è ricca e colma di grandi successi. Il primo programma che gli ha regalato la popolarità è stato Karaoke con cui fa cantare gli italiani nelle piazze delle città. Dopo aver condotto lo show dal 1992 al 1994, la carriera di Fiorello ha avuto una svolta. Tra i programmi più amati dai fans ci sono i varietà su Raiuno come “Stasera pago io”, “Fiorello Show”, “Il più grande spettacolo dopo il weekend”. Anche in Radio, Fiorello colleziona un successo dopo l’altro fino all’approdo a Sky con L’edicola Fiore. Una carriera brillante che sarà celebrata il prossimo 16 settembre con un premio speciale come ha spiegato Fiorello all’Ansa. “Felice per il Premio Satira alla Carriera, che mi sarà consegnato il 16 settembre a Forte dei Marmi, penso due cose che sono vecchio e che una carriera l'ho avuta. Come le auto d'epoca, noi che abbiamo una certa età dobbiamo andare piano, non possiamo rincorrere i giovani, abbiamo bisogno di essere accarezzati". "Il prossimo potrebbe essere il mio ultimo show", ha aggiunto Fiorello che ha intenzione di tornare al varietà ma in seconda serata.

© Riproduzione Riservata.