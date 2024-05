Fiorello e Amadeus insieme al Nove? Indeciso su addio Rai ma Discovery lancia ultimatum/ Bomba di Dagospia

Fiorello ed Amadeus: show insieme? Discovery lo corteggia ma lui temporeggia: bomba di Dagospia

Da quando Amadeus ha annunciato il suo approdo in Rai in molti si chiedono che cosa farà Fiorello, seguirà l’amico fraterno e rimarrà in Rai? Finito Viva Rai2 il 10 maggio lo showman siciliano ha annunciato che sarebbe stata l’ultima edizione, che ‘ci si rivede alla prossima idea’ e che comunque l’unica certezza è che rimane in Rai. Tuttavia, adesso, il sempre informato sito di Dagospia riporta un’interessante indiscrezione. Vi sarebbe in corso una trattativa tra Fiorello e Discovery per il suo passaggio al Nove.

Nel dettaglio, il portale rivela che il gruppo americano ha messo gli occhi addosso su Fiorello ma quest’ultimo temporeggia ed è indeciso. E non è tutto perché pare che ci sarebbe anche un progetto già pronto con Amadeus: “Amadeus, fresco di contrattone quadriennale con Discovery, non ha rinunciato a realizzare un progetto televisivo con il suo amico. Un’idea suggestiva ma complessa da realizzare, visto che lo showman siciliano è umorale: la mattina dice sì, il pomeriggio dice no, la sera dice forse.”

Sempre secondo il sito di Dagospia la trattativa tra Discovery e Fiorello sta presentando varie problematiche e soprattutto ha uno scoglio difficile da superare. Da parte c’è l’indecisione dello showman siciliano e dall’altra l’urgenza del gruppo americano di certezze per i prossimi palinsesti televisivi al più presto assegnandogli un ultimatum, entro fine maggio: “È televisivamente capriccioso, cerca il progetto comodo, adatto alle sue corde, non ama sfidare la scure dell’auditel, e preferisce rintanarsi in nicchie di programmazione che garantiscono risultati abbordabili. Nel suo commiato alla Rai, lo ha fatto anche intendere: “Ci vediamo alla prossima idea”. Ma se Fiorello ha tempi lunghi di elaborazione creativa, i tempi di programmazione industriale a Discovery sono più serrati. Il gruppo americano ha chiesto allo showman di sciogliere le riserve entro la fine di maggio”. Cosa deciderà di fare?











