Fiorello chiude Viva Rai2 con Amadeus e Jovanotti: non ci sarà la prossima edizione/ “Ci si rivede a…”

Fiorello chiude per sempre Viva Rai2 con un gran finale: arrivano Fiorello e Amadeus

Si è appena conclusa l’ultima puntata di Viva Rai2!, l’ultima puntata non solo della stagione ma di sempre. Era già nell’aria da tempo e Fiorello in molte recenti interviste ha rivelato di essere stanco, di desiderare solo ‘il divano’ per i prossimi mesi e poi dopo il riposo vedere cosa fare valutando in base a progetti idee. È calato il sipario, dunque, su uno degli show di punta non solo di Rai2 ma dell’intero palinsesto televisivo capace di superare il 20% di share andando in onda alle 07.00 del mattino. L’ultima puntata si è aperta con un malinconico Fiorello che ha attraversato di notte Roma in scooter per arrivare al glass già gremito di gente. Al posto della solita Rassegna Stampa sono stati mostrati gli sketch ed i momenti più divertenti.

Per il gran finale di Viva Rai 2 Fiorello ha voluto accanto a se gli amici di sempre. Innanzitutto Amadeus con il quale dopo alcune battute sulla giacca intonano una canzone al semaforo concludendo con una simpatica frecciatina: “Ama, questi sul Nove te li sogni” C’è Jovanotti nella sua prima apparizione pubblica dopo l’incidente che lo ha coinvolto. Il cantante, che ha bisogno ancora del sostegno delle stampelle, ha rivelato di stare meglio e spera di riprendersi completamente nei prossimi mesi. E per questo ha anche annunciato che nella primavera del 2025 tornerà in scena.

L’ultima puntata di Viva Rai2 è caratterizzata da buonumore e malinconia ma non mancano i grandi ospiti come Ultimo che presenta il suo ultimo singolo Altrove e duetta con Fiorello sulle note di AlbaChiara Ieri, invece, è stata ospite Arisa, caduta a terra durante mentre cantava il suo nuovo singolo. Degno di nota anche l’annuncio di Fabrizio Biggio, sposa per la seconda volta la moglie Valentina De Ceglie confermando le indiscrezioni di Dagospia.

Si arriva ai saluti finali, Fiorello con Amadeus e Jovanotti intonano ‘l’inno degli inni’ come lo ha presentato lo showman siciliano, Azzurro di Adriano Celentano e poi salutano tutti andando via a bordo di una macchina d’epoca. “Grazie a tutti, ciao a tutti, è stato bello, ci si rivede alla prossima idea!” esclama infine Fiorello.

