SQUADRA MOBILE 2 / Ardenzi avvista Sabatini, la conferma dei suoi sospetti (Anticipazioni del 20 settembre)

Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale

COS'È SUCCESSO NELLA PRIMA PUNTATA?

Nella prima serata di oggi, martedì 20 settembre 2017, Canale 5 trasmetterà il secondo episodio di Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scosa: Roberto Ardenzi ha finalmente ricevuto la promozione che attendeva da tempo ed è stato preposto alla guida della Squadra Mobile. Il suo compito è quindi di coordinare gli agenti speciali lungo un'inchiesta su tutto il territorio, grazie ad un'operazione nominata Mafia Capitale. Dall'analisi delle autorità su Roma sono emersi infatti diversi casi di corruzione e microcriminalità, che fanno ipotizzare una minaccia su più fronti per tutti i cittadini. Ardenzi però ha ancora in mente la fuga di Sabatini, ormai assente da diverso tempo e sospetto latitante. Il neo Capo della squadra è tuttavia cerco che l'ex collega abbia fatto rientro nella Capitale e cerca di dimostrare come sia colpevole al di fuori di ogni ragionevole dubbio. Intanto, Sabatini scopre da un nuovo alleato dell'arrivo di un'importante partita di diamanti, che però gli vengono rubati in seguito. L'evento lo mette parecchio in crisi, mentre il team di agenti continua a cercare di sedare una violenza sempre più crescente lungo le strade della città, fra cui anche una violenza sessuale ai danni di una ragazza. Vanessa nel frattempo rientra a Roma ed incontra Guardaldi, che l'attende per consegnarle dei documenti falsi che possano permetterle la fuga. Ardenzi invece riesce ad ottenere l'appoggio del Duca, uno dei suoi informatori più validi, che è a conoscenza di diversi crimini messi in atto da Sabatini. Il testimone tuttavia viene smascherato ed uccido dall'ex collega di Ardenzi, comportamento che arriva a far preoccupare Vanessa riguardo alla loro nuova vita. Nello stesso momento, Ardenzi incarica Cecilia Rosa di occuparsi di intercettare diverse chiamate fra funzionari importanti ed affida a Giacomo il compito di intrufolarsi in un centro d'accoglienza per accertarsi della problematica di alcuni fondi taroccati. Più tardi, Sabatini riesce ad incontrare alcuni malviventi informati sul furto dei diamanti, ma qualcosa lo insospettisce. Intanto, la squadra indaga sul proprietario di uno yacht, che potrebbe nascondere Enrique, particolare che confermerebbe il ritorno di Sabatini a Roma. Una volta ottenute le prove contro Donadei, Ardenzi è pronto per puntare il dito contro i politici che muoverebbero le fila della microcriminalità della Capitale. Roberta, Anna e Giacomo riescono alla fine ad arrestare Antonio Morelli, che sembra aver attirato la curiosità della giovane agente. La prima invece decide alla fine di convivere con Giacomo, che di contro sente sempre di più la mancanza del figlio. Più tardi, Vanessa viene presa di mira da Enrique e tenuta in ostaggio, ma Sabatini riesce a convincerlo di liberarla in cambio della consegna dei diamanti grezzi. Ovviamente si tratta di un inganno, dato che il criminale è riuscito a confezionare in precedenza un ordigno esplosivo.

SQUADRA MOBILE 2, ANTICIPAZIONI DEL 20 SETTEMBRE, EPISODIO 2

La seconda puntata di Squadra Mobile 2 si concentrerà maggiormente su casi importanti per gli agenti, che accenderanno la luce su un dirigente collegato a loschi affari inerenti ad appalti pubblici. Anche Vanessa scoprirà un particolare importante riguardo al proprio presente e futuro: aspetta un bambino da Sabatini. Quest'ultimo invece continua a cercare di indagare sul furto di diamanti subito, attento a non farsi individuare dalla Polizia, che ha ingaggiato una caccia all'uomo senza pari. Anche Ardenzi è interessato al furto di diamanti, sicuro che in qualche modo c'entri Sabatini. Isabella invece dovrà fare i conti con un pericoloso incendio scoppiato nella palestra in cui lavora, ma grazie all'impegno dei presenti si riuscirà ad evitare che ci siano delle vittime. Anche se Ardenzi e Riccardo riusciranno ad intervenire ad un incontro in cui c'è anche Sabatini, quest'ultimo riuscirà a darsi ancora una volta alla fuga e cercherà di ferire il rivale, opportunamente salvato dall'agente.

