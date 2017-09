Raz Degan / Due di picche da Giorgia Gabriele? Il regista smentisce: "Mai vista e conosciuta"

Raz Degan e Giorgia Gabriele

Il settimanale Spy ha lanciato la scorsa settimana una vera e propria bomba riguardo Raz Degan, ex della Paola Barale. Uscito trionfatore dall'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, avrebbe provato un approccio nei confronti di Giorgia Gabriele nel fine settimana passato. La ragazza, ex di Gianluca Vacchi, e Raz Degan si sarebbero incontrati in un locale della movida milanese. Degan avrebbe avvicinato la Gabriele invitandola a ballare, ricevendo un due di picche clamoroso. Raz sarà protagonista su Sky Atlantic dove andrà in onda L’ultimo sciamano (The Last Shaman), documentario da lui diretto e prodotto. Degan ha trascorso sei anni in Amazzonia, indagando i poteri taumaturgici dell’Ayahuasca, pianta curativa e allucinogena anticamente usata per la meditazione ma oggi sfruttata da un ‘turismo mistico’ fuori controllo. Tra i produttori del documentario anche Luca Argentero e Lapo Elkann. Riguardo l'ipotesi di Spy è arrivata la smentita di Raz Degan con un messaggio su Facebook: "Come uscito da Spy e su altri siti: io folgorato da #giorgiagabriele ? Purtroppo mai vista e conosciuta, se mi manda una foto magari mi folgoro!"

IL REGISTA SMENTISCE: "MAI VISTA LA GABRIELE!"

Smentita netta da parte di Degan che stronca sul nascere l'indiscrezione di Spy. Ripercorriamo ora la recente carriera di Degan. Nel 2010 partecipa come concorrente alla sesta edizione del talent show Ballando con le stelle, in onda su Rai 1. Nello stesso anno conduce la trasmissione televisiva Mistero, affiancato da Daniele Bossari e Marco Berry. Nel 2016 fa il suo debutto come regista realizzando il documentario The Last Shaman. Dal 31 gennaio al 12 aprile 2017 ha partecipato come concorrente alla dodicesima edizione del reality show L'isola dei famosi, in onda su Canale 5, programma che vince con l'89% di preferenza al televoto. Successivamente è ospite del Maurizio Costanzo Show per due puntate, e il 22 aprile 2017 prende parte al programma Amici di Maria De Filippi in qualità di quinto giurato d'eccezione.

© Riproduzione Riservata.