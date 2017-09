Marco Predolin e la storia con Michelle Hunziker / Foto bollenti e ricatti prima della rottura (GF Vip)

Marco Predolin e Michelle Hunziker

Marco Predolin è al centro di una bufera mediatica. Il conduttore è finito sul banco degli imputati per le dichiarazioni rilasciate su Cristiano Malgioglio che hanno scatenato la rabbia del mondo omosessuale. Il nome di Marco Predolin è così diventato il bersaglio di tutti e molti fans sono andati indietro nel tempo riportando a galla una vecchia storia. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha avuto una storia con una giovanissima Michelle Hunizker. All’epoca, la showgirl svizzera aveva solo 17 anni, era diventata la testimonial di una linea d’intimo e non aveva ancora conosciuto Eros Ramazzotti che sarebbe poi diventato suo marito. Marco Predolin, invece, aveva 43 anni. Una differenza d’età notevole che, però, non fermò la passione che li travolse. I due si lasciarono poco dopo e, l’anno successivo, precisamente il 1995, Michelle s’innamorò di Eros Ramazzotti con cui poi mise al mondo la figlia Aurora e convolò a nozze. Una storia come tante, quella tra Marco Predolin e Michelle Hunziker che, tuttavia, tornò alla ribalta nel 2006.

LE FOTO HOT E I RICATTI

La storia di Michelle Hunziker e Marco Predolin è tornata di dominio pubblico quando nel 2006, nel corso di Vallettopoli, nell’ambito del processo contro Fabrizio Corona, Michelle Hunziker testimoniò contro l’ex fotografo dei vip dichiarando di essere stata ricattata da Corona per alcune foto scattate nel 1994 durante una vacanza con Predolin alle Maldive in cui appariva in topless. La Hunziker, poi, ritrattò scagionando del tutto Corona mentre Predolin fu accusato di essersi messo d’accordo con il paparazzo per scattare le foto rubate. Nel 2011, poi, Marco Predolin, ai microfoni di Corona Star's dichiarò: “Uscivamo insieme quando lei ha iniziato a lavorare… Grazie a me, a Parma… Poi ha posato per Roberta, la sua immagine ha iniziato a decollare, mentre la nostra storia è finita molto male. L'ho portata in vacanza con me alle Maldive, una fuga molto romantica. Lei mi ha chiesto di farci delle foto rubate… Lei le ha date poi ad un fotografo che le ha vendute ai giornali che, di conseguenza, le hanno pubblicate… Lo stesso paparazzo lo ha testimoniato. Dopo qualche anno sono arrivate le accuse: io mi sarei venduto le sue foto insieme a Corona e la avrei ricattata perché ho bisogno di soldi. Tutte falsità!”.

© Riproduzione Riservata.