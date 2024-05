Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato?/ I rumor dopo la rottura con Alessandro Carollo

Tra i volti più amati del panorama televisivo, istrionica come poche ed empatica nel suo modo di approcciare al pubblico e ai suoi affetti più cari: questo e tanto altro si potrebbe dire per descrivere Michelle Hunziker. In qualità di personaggio noto, la curiosità degli appassionati non può che essere riferita anche alle trame della sua vita sentimentale che nelle ultime settimane pare essere piuttosto movimentate.

Andando con ordine, verso il finire del mese di marzo pare si sia conclusa la sua liaison con Alessandro Carollo; una rottura che era nell’aria già da alcune settimane tra rumor e voi, poi confermata anche dal diretto interessato. Nel cuore di Michelle Hunziker potrebbe però essere nuovamente calda la fiamma dell’amore: stando a quanto racconta Leggo, secondo alcune indiscrezioni riportate da Deianira Marzano – esperta di gossip – la conduttrice potrebbe avere un nuovo fidanzato.

Michelle Hunziker, il presunto nuovo fidanzato farebbe parte dell’alta moda

Ma chi è il presunto nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? A questa domanda risulta difficile rispondere, dato che non vi è nemmeno conferma delle voci secondo le quali la conduttrice sarebbe già impegnata dopo la recente rottura con Alessandro Carollo. In ogni caso, Deianira Marzano ha reputato opportuno riportare le voci arrivate alle sue orecchie sempre attente al mondo del gossip.

“La Hunziker è da oltre un mese che si frequenta con uno dell’alta moda. Ovviamente di nascosto fuori Milano”. Questa la testimonianza arrivata a Deianira Marzano – come riporta Leggo – e prontamente riportata sui suoi canali social. Secondo tali voci, Michelle Hunziker avrebbe un nuovo fidanzato già da qualche settimana ma per ragioni di privacy la liaison sarebbe ancora top secret. I più curiosi dovranno sicuramente attendere prima di ricevere certezze e conferme rispetto alla presunta nuova liaison della conduttrice.

