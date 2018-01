Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati / Altra conferma a Mattino 5: "I due pronti ad avere dei figli"

Felici e contenti dentro la casa del Grande Fratello Vip ma anche per le strade di Milano dove Luca Onestini e Ivana Mrzazova sono stati immortalati mano nella mano, arriverà la cicogna?

16 gennaio 2018 Hedda Hopper

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Una realtà fantascientifica o il reale interesse che presto si trasformerà addirittira in fiori d'arancio e l'arrivo di una cicogna? Oggi a Mattino 5 si torna a parlare di gossip e delle coppie mediatiche tra cui quelle nate nella casa del Grande Fratello compresa quella "misteriosa" di Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due hanno lasciato nel dubbio i loro fan tra messaggi social, frecciatine e incontri misteriosi, ma alla fine proprio durante una puntata di Verissimo, nel finale e i famosi giri di valzer, è arrivata la conferma che i due siano davvero fidanzati. Luca e Ivana non hanno ufficialmente commentato la notizia e sono in molti quelli che pensano che le foto scattate a Milano siano in realtà foto posate e che non ci sia niente di molto naturale tra i due, si tratta solo di un'amicizia pronta a schiacciare l'occhio al business? I fan sperano di no e oggi a Mattino 5 si è tornati sull'argomento.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA PRONTI PER LA PROSSIMA TAPPA?

Ospite in studio per parlare di gossip c'era anche Valerio Palmieri, giornalista del settimanale Chi, proprio lui ha confermato per l'ennesima volta che Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati e che in futuro per loro le cose potrebbero addittura andando meglio. Parlando dell'anno delle gravidanze vip e dei matrimoni, a cominciare di quello di Daniele Bossari (altro concorrente al Grande Fratello Vip), il giornalista azzarda l'ipotesi che i due potrebbero regalarci novità nelle prossime settimane. Possibile che i due amici presto annuncino le loro nozze o, addirittura una gravidanza lampo? Chi li segue pensa proprio di no e si accontenterebbe di sapere solo, per certo e dalla loro bocca, che la loro storia d'amore esista e sia ufficiale il loro "fidanzamento".

