Luca Onestini eliminato dal GF Duo: scoppia la lite in studio/ Il fratello Gianmarco lo difende e sbotta

Luca Onestini eliminato dal Gran Hermano Duo

L’avventura di Luca Onestini al Gran Hermano Duo è già finita. L’influencer ha partecipato al reality spagnolo in coppia con Ivcana Icardi. Finiti al televoto, il pubblico ha preferito la sorella di Mauro Icardi eliminando Onestini. Un risultato che l’ex vippone non si aspettava come ha fatto capire dalla sua prima reazione. “Va bene così, tu Ivana vai avanti e divertiti, fai bene come già stai facendo. Non ci credi? Va bene così, vivitela bene anche per me dai. Sono contento per te. Marta ti avevo detto che sarei venuto da te ad abbracciarti. Io credo che… questo ha deciso il pubblico e allora non mi resta che accettarlo e basta. Non penso che sia per qualcosa che ho fatto qui nel programma, perché non ho fatto nulla di sbagliato in questi pochi giorni. E soprattutto non penso che mi sono meritato di essere il primo eliminato”, le parole di Luca riportate da Biccy.

Luca Onestini concorrente del Grande Fratello Duo/ Nuovo reality in Spagna in coppia con l'ex suocera...

“Sì sono stato il vincitore di Secret Story. Come sono passato dalla vittoria all’essere il primo eliminato in un programma? Vedi, la verità è che la mia vita è così. Le vie di mezzo non mi sono mai piaciute. Sono o bianco o nero. Sono il primo eliminato e almeno sono il primo in qualcosa“, ha aggiunto.

La reazione di Gianmarco Onestini

Dallo studio, l’opinionista Mayte Ametlla ha criticato il percorso di Luca Onestini nella casa del GF Duo scatenando la reazione di Gianmarco Onestini, il fratello di Luca che lo ha difeso con fermezza. “Luca dice che non ha fatto nulla di male o di sbagliato e per me non è vero. Se mi chiede se ha sbagliato qualcosa io ti dico di sì! Se me lo permettete, il tempo che ha trascorso in casa è stato molto noioso, molto noioso. Mi ha annoiata tanto. Per me lui è un belloccio insipido che ha cercato di flirtare con delle ragazze, sai che novità. Noioso, di una noia mortale“, le parole dell’opinionista.

“Prima di tutto ascoltatami un secondo. Penso che dovresti avere un po’ più di rispetto per una persona che è appena uscita da un reality show. Dici che ti ha annoiata, ma bisogna avere rispetto per una persona che se n’è appena andata. Non devi venire qui con questo atteggiamento! Non fare così con mio fratello, calmati. Basta insulti. Bisogna essere più tranquilli, non si può attaccare o insultare una persona che è appena andata via. No, basta, devi smetterla!“, ha sbottato Gianmarco Onestini che ha vissuto anche un’avventura in un reality in America.

Luca: "Yo no he criticado a nadie, he entrado a conocer a los demás" #GHDúoGala2 pic.twitter.com/IKXyjZuRcQ — Gran Hermano (@ghoficial) January 19, 2024













