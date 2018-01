Luca Tommassini ad Amici 17?/ Il posto di Giuliano Peparini sarà suo?

Le voci si susseguono e sembra proprio che Luca Tommassini si sia detto pronto ad approdare al serale di Amici 17 magari al posto di Giuliano Peparini che quest'anno potrebbe non tornare

16 gennaio 2018 Hedda Hopper

Luca Tommassini

Nei mesi scorsi si è parlato molto di Amici 17 e della possibilità che Giuliano Peparini sia troppo impegnato per tornare in trasmissione. Negli ultimi anni proprio il coreografo e direttore artistico si è occupato di tutto sia dentro che fuori da talent show, ma sembra che il possibile sostituto sia proprio Luca Tommassini. Il ballerino e coreografo è da sempre il volto della fase dei live di X Factor e le sue messe in scena sono sempre apprezzate dai giudici, dai ragazzi e dagli addetti ai lavori, per lui è arrivato il momento di fare il salto e provare l'ebbrezza della prima serata di Canale 5 dopo aver calcato i più grandi palchi del mondo? Il pettegolezzo è corso veloce sui social nei giorni scorsi quando proprio Luca è apparso con la maglia della sfida dei ragazzi di Amici ma oggi a tornare sull'argomento è proprio il direttore artistico che sembra davvero aperto ad approdare al serale della nuova edizione del programma.

LUCA TOMMASINI PRONTO A LASCIARE X FACTOR PER AMICI?

In particolare, il coreografo Luca Tommasini potrebbe presto far parte della scuola di "Amici" visto che il suo contratto ad X Factor è scaduto. E' vero che il talent di Sky lo ha richiamato per contrattare un nuovo accordo ma lui ha rivelato di aver sentito la De Filippi e di essere libero e sul mercato al momento, almeno fino al prossimo sì: "Io e Maria ne stiamo parlando, è scaduto il mio contratto ad 'X Factor'. Loro mi hanno richiamato, ma sono sul mercato, devo decidere cosa fare, tutto, uno, o cento". Anche se Tommassini non esclude il fatto di poter fare entrambe le cose (visto che uno andrà in onda in primavera e l'altro il prossimo autunno), ha anche lasciato intendere di essere pronto a lasciare X Factor: "Io sono l'uomo dell'impossibile. X Factor per me è come un figlio a cui ho dato tutto. Ho fatto dieci edizioni, più due in Spagna. Ma per i figli arriva il momento di lasciarli andare". Sarà davvero così?

© Riproduzione Riservata.