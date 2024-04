AMICI 23 SERALE 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 27 aprile: Martina penalizzata? Il rumor

Amici 2024, anticipazioni registrazione sesto serale: Martina penalizzata?

Manca ancora un po’ all’arrivo delle anticipazioni del sesto serale di Amici 2024 che ormai si avvia verso la finale. Occhi puntati soprattutto sulla squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, rimasti con un’unica concorrente nel team: Martina. L’allieva ha vissuto in settimana momenti di profonda crisi e non solo per essere rimasta da sola e aver perso le compagne d’avventura in una sola serata, ma anche per le critiche ricevute dalla giura nel corso del quinto serale.

È dunque opinione comune che la cantante potrebbe essere penalizzata in questo sesto serale di Amici 23, perché o sarà costretta a esibirsi sempre e comunque e da sola, portando sulle spalle un peso maggiore a tutti gli altri; oppure dovrà rimanere in panchina per tutta la puntata, qualora i professori preferissero sfidare l’altra squadra con più componenti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sarà eliminato?

Oggi 25 aprile si registra la sesta puntata del serale di Amici 2024, in onda sabato 27 aprile in prima serata su Canale 5. Dopo la doppia eliminazione della scorsa puntata, che ha colpito Lil Jolie e Gaia De Martino, si torna ad una eliminazione definitiva, come sempre alla fine della puntata. Maria De Filippi torna alla conduzione, come sempre accompagnata dal trio di giudici composto da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

A loro tre va il compito di decretare la vittoria di una delle due squadre in sfida, oltre a quello di decidere chi sarà l’eliminato. Prima però dovranno sorteggiare una delle tre buste contenenti il nome della squadra che darà il via alla nuova gara di Amici 23.

Amici 23: Zerbi e Celentano imbattibili. Il team verso la finale?

Proprio la scorsa puntata del serale di Amici 2024 ha reso evidente quanto il sorteggio iniziale sia un aspetto molto importante della gara. Chi inizia la manche, e può dunque decidere le prove da schierare, ha un potere molto importante che, se sfruttato al meglio, può portare ad una serie di vittorie consecutive. Lo hanno ben dimostrato Zerbi e Celentano, che nel quinto serale hanno vinto tre manche su tre. La loro, infatti, rimane l’unica squadra a non aver ancora perso neppure un elemento.

Il team Zerbi-Celentano è dunque ancora composto da Holden, Petit, Marisol e Dustin. Per molti telespettatori di Amici 23 sono proprio loro i papabili finalisti di questa edizione, ai quali potrebbe aggiungersi un quinto dalle altre squadre. Riusciranno, tuttavia, a mantenere imbattuta la loro squadra per le prossime puntate, aggiudicandosi tutti un posto in finale?

Pettinelli e Todaro in crisi: Martina unica rimasta in gara

Se il team di Zerbi e Celentano è in un momento d’oro, totalmente diversa è la situazione della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Se al prof di ballo non è rimasto alcuno dei suoi allievi, la coach di canto mantiene Martina. La cantante è l’ultima e unica concorrente rimasta in gara per la sua squadra, una situazione difficile che apre una serie di scenari sul sesto serale di Amici 2024.

Martina, qualora chiamata in sfida, dovrebbe gareggiare in ogni prova chiamata, e aggiudicarsi la vittoria di almeno 2 su 3 di queste prove. Una situazione sicuramente complicata, seppur darebbe alla concorrente la possibilità di esibirsi più di ogni altro al serale. È anche vero che questo la metterebbe a rischio eliminazione diretta, visto che andrebbe direttamente allo scontro finale, essendo l’unica in gara per il suo team.

Amici serale 2024: le possibili sfide del sesto serale

È dunque probabile che, qualora non sia sorteggiata all’inizio la squadra di Pettinelli e Todaro, le altre due squadre si sfidino sempre tra loro, senza mai chiamare in causa Anna e Raimondo. Dunque, tutte e tre le sfide si giocherebbero tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo.

Ricordiamo che ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria da Amici 23 di un allievo. Alla fine della tre manche del serale di Amici 2024 ci sarà un’eliminazione definitiva. I tre a rischio si sfideranno sul finale di puntata. La giuria deciderà di salvarne uno subito, poi decreterà l’eliminato della puntata, annunciato come sempre in casetta da Maria De Filippi.











