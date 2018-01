SAMANTA PICCINETTI E MICHELANGELO TOMMASO / I neo sposi alle prese con la pista da ballo (Dance Dance Dance)

Gli attori Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, star della soap Un posto al sole, dopo aver coronato il loro sogno d’amore si ritrovano a gareggiare in coppia su Fox Life.

17 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Tra le coppie che prendono parte alla seconda stagione di Dance Dance Dance, il format in onda a partire da questa sera su Fox Life, c’è anche quella composta dagli attori Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso. Due volti noti particolarmente cari e conosciuti tra il pubblico della soap opera Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì nell’access prime time di Rai Tre, dove interpretano i personaggi di Arianna e Tommaso. Tra l’altro Samanta e Michelangelo sono anche una coppia nella vita da tantissimo tempo. Infatti, i due hanno una bellissima bambina di 20 mesi e si sono sposati nei mesi scorsi in provincia di Siena presso la cittadina di Sinalunga, luogo di nascita dell’attrice, in quello che è stato un matrimonio da favola tra amici, parenti, curiosi ed ovviamente paparazzi. Dunque, mentre continuano le riprese per i nuovi episodi di Un posto al sole, per i loro fan ci sarà la possibilità di seguirli in questa nuova avventura mediatica.

GENITORI DI UNA SPLENDIDA BIMBA

Arianna (Samanta Piccinetti) ha una relazione nella soap di Rai Tre con Andrea (Davide Devenuto) mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) si è sposato con Serena (Miriam Candurro) ma nella vita realtà Samanta e Michelangelo hanno saputo condividere una meravigliosa storia d’amore costruita passo dopo passo che sembra aver avuto nella splendida New York quale luogo dove tutto ha avuto inizio. Come hanno raccontato i due diretti interessati al settimanale Chi, la loro relazione è iniziata negli ultimi mesi del 2010 e nello specifico nel capodanno 2011 festeggiato con un viaggio a New York. Sono passati 7 anni da allora e come ci ha tenuto a rimarcare Samanta il loro amore è più forte che mai: “Michi e io abbiamo compiuto un percorso al contrario... Siamo genitori, abbiamo già fatto il viaggio di nozze. E ora siamo marito e moglie. Nessun colpo di fulmine. È un rapporto cresciuto gradualmente. Di Michelangelo mi piace il pacchetto completo”.

