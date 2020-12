Vettel-Aston Martin/ Formula 1, foto: così il nuovo look del tedesco per il 2021?

FORMULA 1, NUOVI COLORI PER VETTEL

Chiusasi solo poche settimane fa la stagione 2020 della Formula 1, ecco che già si guarda con grandissima attesa al campionato del mondo del 2021, dove non saranno poche le novità nel paddock. Una di queste, di certo tra le più discusse è l’approdo di Sebastian Vettel all’Aston Martin, scuderia che di fatto prenderà il posto della Racing point in F1: lasciata la Ferrari (nelle mani di Carlos Sainz), il tedesco sarà dal prossimo anno al servizio di Lawrence Stroll, chiaramente vestendo colori tutti nuovi. Stando alle prime indiscrezioni e foto, pubblicate nella serata di ieri dalla Mark Antar Design (società che disegna cachi e tute a Vettel e alla McLaren) su Twitter, pare che il tedesco virerà dal classico rosso Ferrari a un più profondo verde pino. Il marchio ha dunque pubblicato alcune foto di come potrebbe apparire Vettel con la nuova tuta e il casco, da pilota della neonata Aston Martin.

FORMULA 1, LE FOTO DEL POSSIBILE NUOVO LOOK DI SEB

Una nuova avventura e ovviamente nuovi colori per Sebastian Vettel in vista della stagione 2021 della Formula 1 che lo vedrà ancora protagonista. Dopo sei stagioni sotto i colori della casa di Maranello, sarà certamente strano vedere il 4 volte campione del mondo aggirarsi nel paddock sotto altre insegne: pure siamo impazienti di vederlo di persona. Al momento secondo i primi render pubblicati, il tedesco vestirà una tuta Alpinestars di color verde pino, con alcune linee gialle: il casco per ora è bianco con una striscia a tre colori a simboleggiare la bandiera tedesca, con la scritta Aston Martin Racing. Uno styling ben diverso dunque dall’ultimo casco che il pilota ha indossato da pilota della Ferrari. Lo ricordiamo bene: al Gp di Abu Dhabi, l’ultimo del campionato 2020, Vettel aveva indossato un casco argentato con spruzzi di colori che richiamavano la bandiera tedesca e italiana e cinque parole incastrate a cruciverba: “Grazie Ragazzi”, “tifosi”, “Maranello” e “Ferrari”. Ma come recita il tweet, per Vettel è ormai una nuova era e nuovi colori: non ci resta che attendere con ansia la sua presentazione ufficiale.

FOTO, SEBASTIAN VETTEL PILOTA ASTON MARTIN





© RIPRODUZIONE RISERVATA