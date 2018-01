Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono fidanzati?/ Foto, chi è l'uomo che avrebbe sostituito Briatore

Elisabetta Gregoraci, dopo la separazione consensuale da Flavio Briatore, ha ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore Francesco Bettuzzi. E' lui il nuovo fidanzato ufficiale?

24 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Elisabetta Gregoraci in Spa

Elisabetta Gregoraci, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, avrebbe trovato nuovamente l'amore. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Chi, in edicola questa settimana. Il fortunato cavaliere ha il volto di Francesco Bettuzzi, classe 1975, appassionato di equitazione, surf, bicicletta, amico di Matteo Cambi del marchio Guru, socio della Pure Herbal, azienda cosmetica della quale la showgirl è testimone da diverso tempo. Il gossip riporta addirittura di un'accesa discussione in un'auto parcheggiata fuori dall'hotel Principe di Savoia a Milano? Che l'imprenditore emiliano fosse stanco di nascondersi, desideroso, forse, di vivere la nscente storia d'amore alla luce del sole? La neo coppia è stata avvistata a Roma e, spesso, Parma, città natale di lui. Come racconta dettagliatamente il magazine, diretto da Alfonso Signorini, i paparazzi hanno seguito gli spostamenti del Bettuzzi in compagnia della neo fidanzata: "Il Bettuzzi, infatti, dopo aver controllato le auto fuori casa sua, ha mandato un amico ad allontanare i fotografi per poi recarsi dai Carabinieri. Una volta ritornato ha lasciato la macchina distante da casa con a bordo un trolley, ha fatto un giro rapido di perlustrazione, ha ripreso l'auto e ha poi seminato qualsiasi tentativo di inseguimento. Si sarà recato nella località sciistica dove c'era la Gregoraci?". Solo qualche settimana fa, raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, per la consegna del Tapiro d'oro, l'attrice, dopo l'addio all'ex marito, aveva escluso la possibilità di nuovi spasimanti all'orizzonte e la voglia di dedicarsi a tempo pieno alla crescita del figlio Nathan Falco. Innocenti bugie per spegnere i riflettori attorno alla sua vita privata?

ELISABETTA GREGORACI DOPO LA SEPARAZIONE DA BRIATORE

Elisabetta, dopo la separazione consensuale da Flavio Briatore, ha concentrato tutte le proprie energie sull'amatissimo figlio Nathan Falco a cui dedica pensieri molto dolci sui propri social: "Un giorno ti sentirai troppo grande per baciare la tua mamma, ma ricordati che la tua mamma non sarà mai troppo vecchia per baciare te". Prima di tornare a lavoro, la showgirl calabrese, si è dedicata, qualche giorno di spensierato relax sulla neve: "Metti un giorno una calabrese sulla neve. Falle portare una fat bike, e il risultato saranno risate assicurate". Gli scatti mozzafiato, postati, su Instagram, nella Spa, hanno fatto letteralmente incendiare gli animi dei suoi followers che l'hanno riempita di complimenti e attestati di stima per una forma perfetta che nulla ha da invidiare alle altre colleghe. L'ultima ed unica, al momento, intervista sull'addio all'ex marito, è stata realizzata da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. La conduttrice di Made in sud ha negato categoricamente che Briatore le abbia concesso un vitalizio per ottenere il divorzio: "I giornali scrivono un sacco di stupidaggini. L'unica cosa vera è che la nostra è' stata una separazione consensuale perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene".

