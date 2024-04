Elisabetta Gregoraci colpita da un triste lutto: “Era una persona a me molto cara”/ “Non posso dire chi…”

Elisabetta Gregoraci è solita condividere gran parte delle sue attività quotidiane e professionali sui social, un rapporto di grande complicità quello con la sua fanbase che cerca sempre di tenere aggiornata. Nelle ultime ore la conduttrice lo ha fatto anche forse suo malgrado raccontando di un periodo per nulla facile, di un umore vacillante e piuttosto triste a causa di un lutto recente decisamente duro da sopportare.

Come riporta LaNostraTv, Elisabetta Gregoraci è intervenuta sui social nelle ultime ore per raccontare ai suoi fan le ragioni di una profonda tristezza che l’ha accompagnata proprio negli ultimi giorni e che a più riprese è stata captata anche dai suoi stessi fan senza che però arrivassero chiarimenti al riguardo. La conduttrice ha dunque spiegato di aver subito un grave lutto: “Buongiorno a voi! Cerco di tirarmi su, ho avuto delle giornate molto pesanti dove l’umore è stato veramente non facile… Ho perso una persona a me molto cara”.

Immediata la preoccupazione dei fan che hanno tempestato di domande Elisabetta Gregoraci al fine di conoscere l’identità della persona che purtroppo è passata a miglior vita. La conduttrice ha però spiegato alla sua fanbase di voler rispettare la volontà della sua famiglia della persona in questione evitando di proferire ulteriori dettagli ed omettendo dunque il nome della persona scomparsa: “Rispetto la volontà della mia famiglia e non dirò altro…”

E’ un momento sicuramente duro per Elisabetta Gregoraci, quando una affetto lascia questa terra è difficile decifrare il dolore percepito e soprattutto altrettanto ostico è proseguire le proprie giornate al pensiero di non avere più una persona cara al proprio fianco. In ogni caso, la conduttrice troverà la forza di affrontare questo periodo con la grinta che l’ha sempre caratterizzata e forse, stando a quanto dichiarato sempre nel video sui social, potrebbe raccontare qualcosa in più quando sarà dell’umore giusto. “Dovrò fare un’intervista per Netflix, poi vi racconterò un po’ di più…”.

