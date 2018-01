CECILIA CAPRIOTTI/ Continua la diatriba con Eva Henger, ne rimarrà una sola? (Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti, continua la lite con Eva Henger: ne rimarrà una sola? Sicuramente il pubblico è divertito dalle continue polemiche e dalle battute a luci rosse. (L'Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti, L'Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 è iniziata da appena una settimana, ma Cecilia Capriotti sembra aver già trovato una rivale. L'ex modella ha infatti vissuto un acceso scontro con Eva Henger a pochi giorni di distanza dal loro arrivo alle Honduras, dovuto ad un cocco di troppo. L'ex pornostar l'avrebbe infatti accusata di aver preso del cibo in più rispetto al resto dei concorrenti, tra l'altro senza chiedere nulla a nessuno. Le parole dure della Henger hanno subito incontrato la reazione negativa della Capriotti, che sulle prime tuttavia ha chiesto scusa. Anche se in una fase iniziale la showgirl ha dimostrato un misto di pentimento e orgoglio, nelle ore successive gli attriti fra le due donne sono ritornati ad emergere. Il tutto è finito infatti con un'accusa pesante da parte di Cecilia nei confronti della madre di Mercedesz, a cui ha ricordato con una frase infelice il passato da pornodiva. La frase 'Hai preso più piselli te che io' è diventata infatti virale nel giro di pochi secondi, anche se in quel momento la concorrente si stava riferendo a questioni di cibo. Prima che quest'esperienza iniziasse, la Capriotti avevadichiarato di sentirsi pronta per il reality. La penserà ancora così di fronte alle continue liti vissute nella prima settimana?

CECILIA CAPRIOTTI: CONTINUA LA LITE CON EVA HENGER

Sembra proprio che Cecilia Capriotti sia riuscita a farsi un'acerrima nemica a L'Isola dei Famosi 2018, dato che Eva Henger ha deciso di non toglierle gli occhi di dosso fin dalla lite su cocco e piselli. L'ex pornodiva si trova ora in nomination con Marco Ferri e sembra aver ben chiaro come tirare fuori le unghie. Vittima della situazione è stata Cecilia, che si è ritrovata non solo a doversi confrontare con la Henger, ma anche con i complici che la rivale è riuscita a crearsi in questi giorni. Basti pensare infatti a Chiara Nasti, che come Alessia Mancini si è avvicinata di molto alla blonde fatale e che di contro sembra aver allontanato la Capriotti. Quest'ultima rientra quindi fra i più detestati di quest'edizione, se si considera lo scontro vissuto con la Mancini al loro arrivo in hotel. In quel caso era stata una sigaretta fumata in bagno a sollevare non poche polemiche da parte della compagna d'avventura ed anche se durante la prima diretta entrambe hanno deciso di appianare le divergenze, l'attrito non è scemato del tutto. Alessia e Cecilia avevano infatti deciso di comune accordo di non votare l'altra in sede di nomination, fattore chiarito a favore di telecamera, ma non è escluso che le tensioni accumulate in questi giorni spingano entrambe nella direzione opposta durante la seconda puntata del programma.

