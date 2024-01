Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023, Milf Vs Teen/ Video: Elenoire Casalegno statuaria, Capriotti incanta

Sfilata Ciao Darwin 2023, Milf contro Teen: Elenoire Casalegno non teme confronti

Milf e Teen, protagoniste della sesta puntata di Ciao Darwin 2023, si sfidano in passerella. Si parte con la proposta di giorno. A sfilare per la squadra delle donne mature è la capitana Elenoire Casalegno che, statuaria, sfila in pantaloni di pelle neri a vita bassissima, body trasparente che mostra un reggiseno nero. Il tutto con vertiginosi tacchi a spillo neri. La proposta Teen è invece molto fresca: abitino floreale azzurro per la bionda concorrente. Si arriva quindi alla proposta di sera.

Per le Milf un’affascinante donna dai lunghi capelli biondi sfoggia un aderentissimo abito nero, con ampia scollatura incrociata al collo. La concorrente Teen, all’opposto, sfila con un abitino bianco, cortissimo e aderente ad ogni curva. Si arriva dunque alla proposta di Milf e Teen per la discoteca. La scatenata concorrente matura indossa un completino spregiudicato in pelle nera con lunghi stivali neri, ancora in pelle. La concorrente Teen, bellissima ragazza asiatica dai lunghi capelli neri, sfoggia un abito chiaro fatto di paillettes.

La discoteca lascia spazio alla proposta al mare di Milf e Teen. Vertiginosi tacchi e un ampio cappello sono indossati dalla concorrente Milf, che indossa un costume succinto, coperto da una colorata vestaglia da mare.

È Miss Italia Lavinia Abate la concorrente Teen a sfilare per la proposta al mare in costumino a triangolo e gonnellina viola. Si arriva così al momento più atteso: la sfilata in intimo di Ciao Darwin di Teen e Milf. Per queste seconde sfila Cecilia Capriotti in intimo animalier, due pezzi e calze nere, estremamente sensuale. La Teen indossa invece un intimo colorato, floreale, molto fresco e perfetto per la sua età. La parola passa così al pubblico, che premia le Milf per 112 a 88! (Clicca qui per il video completo della sfilata)

