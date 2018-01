Francesco Monte si è fatto una canna?/ Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018: "ha portato la droga"

Eva Henger, nominata da Francesco Monte, nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, lancia pesanti accuse sulla presenza di droga prima dell'inizio del gioco

29 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Eva Henger contro Francesco Monte

Eva Henger sembra non aver la nomination di Francesco Monte, in quanto leader, della scorsa settimana ("Ha detto delle bugie. Mi ha raccontato delle cose intime della sua vita. Ha parlato male di Marco. Ha messo tutto il gruppo contro di lui. Dopo due giorni, è diventato migliore amico"). Le accuse dell'attrice, nel corso della diretta, sono molto pesanti: "Il signorino dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga nel programma. Ha fumato marijuana per tre giorni. Non ha rispettato il contratto". L'ex tronista di Uomini e Donne: "Pesa bene le parole, ne parleremo in tribunale. Stai dicendo delle bugie enormi". In studio, parlano di 'colpo basso'. Per Alessia Marcuzzi, il programma è iniziato nel corso del primo collegamento: "Quando sei stata nominata, potevi approfondire la questione. A me non interessa quello che sia successo". L'inviato De Martino: "Io sono venuto a trovarvi due volte in quella settimana. Nessuno è venuto a lamentarsi di questo problema. Perché esce solamente quando qualcuno va in nomination?" Eva Henger sostiene ancora che Francesco Monte abbia parlato di Marco Ferri: "Dammi un'occhiata a Marco, visto che mi sei simpatico a pelle, ho paura che possa provarci con la mia fidanzata". Nadia Rinaldi è convinta che il compagno di Chiara Nasti si sia ingelosito nel vedere Ferri a torso nudo. La

EVA HENGER CONTRO FRANCESCO MONTE: LE ACCUSE SONO VERAMENTE PESANTI

Mercedesz Henger, figlia di Eva, a Tvzoom.it, ha svelato, quali potrebbero essere i motivi dietro la nomination della mamma, frutto dell'alleanza tra Francesco Monte e Filippo Nardi: "Da ex concorrente, so come funzionano certe cose. I partecipanti formano coalizioni, seguono strategie. Francesco Monte e Filippo Nardi sapevano bene quel che stavano facendo, quando hanno deciso di mandare mia mamma in nomination. Vogliono garantirsi l’eliminazione di un’avversaria che, se avesse la possibilità di mostrarsi al pubblico per ciò che è, piacerebbe moltissimo. Ribaltando i punti di vista". Mara Venier ha cercato di difendere l'attrice che, in settimana, si è congratulata con Cecilia per essersi abbandonata a Ignazio Moser durante la partecipazione al Grande Fratello Vip: "Eva è una ragazza molto carina, perbene, è arrabbiata". La figlia di Schicchi ha rivelato, inoltre, di aver ricevuto minacce di morte per lo scontro tra la mamma e l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi

