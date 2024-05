Isabella De Candia, chi è l’ex fidanzata di Francesco Monte/ La rottura nel 2021 dopo due anni d’amore

Isabella De Candia, chi è l’ex fidanzata di Francesco Monte: la rottura nel 2021

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata de La volta buona su Rai1, e anche Francesco Monte è pronto a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo. Oltre a ripercorrere la sua carriera ora legata alla musica, i riflettori potrebbero riaccendersi anche sulla sua movimentata vita privata. L’ex tronista ha avuto numerose relazioni e flirt in passato, l’ultima è quella con Isabella De Candia. Modella di origini pugliesi, è l’ex fidanzata di Francesco Monte, con il quale è stata per due anni sino alla rottura nel 2021.

I due si sono fidanzati nel 2019 e, in un’intervista rilasciata a Verissimo quell’anno, l’ex tronista parlava così della loro storia: “In amore va tutto bene, sono felicissimo […] La mia ragazza si chiama Isabella ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità”. La coppia, tuttavia, si è detta addio nel 2021 e a comunicarlo per primo fu il settimanale Chi: “La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è davvero finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma”.

Francesco Monte prima dell’ex fidanzata Isabella De Candia: relazioni e vita privata

Francesco Monte e l’ex fidanzata Isabella De Candia si sono così lasciati dopo due anni d’amore. Ad oggi l’ex tronista dovrebbe essere single e le sue attenzioni sono principalmente indirizzate alla sua carriera e, in particolare, alla sua nuova vita nel segno della musica. In passato, però, il suo nome è spesso rimbalzato tra le cronache del gossip. Nel 2011/12 ha partecipato a Uomini e donne come tronista e ha scelto Teresanna Pugliese come sua anima gemella, sebbene la relazione naufragò diversi mesi dopo la fine della trasmissione.

A seguire, Monte è stato fidanzato dal 2014 al 2018 con Cecilia Rodriguez, con quest’ultima che interruppe la loro storia dopo aver conosciuto ed essersi innamorata di Ignazio Moser nella Casa del Grande Fratello Vip. Successivamente è stato fidanzato per un brevissimo periodo con Paola Di Benedetto, conosciuta nel 2018 a L’Isola dei Famosi, e a seguire con Giulia Salemi nel 2019, incontrata in un altro reality, il Grande Fratello Vip. Ora, però, il cuore di Francesco Monte appartiene solo e soltanto alle sette note.











