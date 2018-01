Meraviglie, la penisola dei tesori / Pagelle, Alberto Angela il segreto del programma (5 gennaio 2018)

Meraviglie, la penisola dei tesori, le pagelle della prima puntata in onda su Rai 1 con Alberto Angela: viaggio lungo lo stivale alla ricerca dei patrimoni UNESCO

05 gennaio 2018 Fabiola Granier

MERAVIGLIE, IL RIASSUNTO DELLA PRIMA PUNTATA

Un viaggio unico, raro, meraviglioso, commovente. È questo quello che Alberto Angela ci racconterà nelle quattro puntate di Meraviglie, la penisola dei tesori. Su Rai 1 appuntamento con le bellezze d'Italia, con quelle opere, quei monumenti, dipinti, quell'arte che è stata nominata patrimonio dell'Unesco, lungo la nostra bella nazione e attraverso i lunghi secoli della storia come ricorda la Rai proprio con questo Tweet. Primo racconto? Quello dedicato a Leonardo Da Vinci con il suo Cenacolo. Dopo lo studio dell'Ultima Cena si passa alla muraglia più lunga del mondo dopo quella cinese: siamo a Fenestrelle, il cui castello fu costruito dai Savoia in 120 anni. Il centro di Siena è stato nominato patrimonio dell'Unesco: piazza del campo è uno dei più straordinari esempi di architettura medievale del mondo. Sempre rimanendo a Siena Angela ci porta nel Duomo. E come non parlare del palio? Ma il viaggio alla scoperta del nostro paese continua... Ecco il faro della Palascìa, ad Otranto, è il luogo più ad Oriente dell'Italia. Salto ancora: Burano, tra i meravigliosi colori della tavolozza di questa città. Nuovo viaggio nella Valle dei Templi di Agrigento, con un focus sul tempio della Concordia.

RICOSTRUZIONI GRAFICHE, MUSICHE, ALBERTO ANGELA

Tra le spettacolari e così avvolgenti emozioni che "Meraviglie, la penisola dei desideri" ci ha lasciato in questa prima puntata sicuramente la grande certezza fatta a persona, in un unico uomo: Alberto Angela. Sì, perchè il conduttore, come sempre nel suo stile, ha raccontato arte, storia, cultura con una tale pace, calma interiore, serenità e tantissima professionalità che crea intorno a sé un'aura di attenzione che difficilmente riesce a staccare il pubblico dal teleschermo. Tra i top anche la stessa realizzazione del programma: come è stato montato, come è stato girato, studiato, come è stato pensato nei tempi, nel ritmo e nei colori, nelle inquadrature e nella musica. Senza ovviamente dimenticare l'utilizzo di tecnologie grafiche, giochi di luce, disegni virtuali che aiutano lo spettatore a seguire, con la vista, quello che Alberto Angela racconta a parole. Tra gli altri top della serata anche la presenza di Gianna Nannini, che ha raccontato la "sua" Siena, inserendo qualche dettaglio più personale - di chi ha vissuto in quei luoghi, al racconto di Alberto Angela. Così come ha fatto anche Andrea Camilleri per Agrigento.

