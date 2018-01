LEVANTE CONTRO ARISA/ Video lite su Instagram: “Mi copi!”, “Ma non fare la str...a!”

Levante contro Arisa: video. “Perché mi copi?”. La replica: “Non fare la str...a. Questo è girl power?”. Tutti i dettagli della faida scoppiata sui social tra le due cantanti

09 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Levante contro Arisa

Una faida sconvolge il panorama musicale italiano: sui social oggi è scoppiata una lite a distanza tra Arisa e Levante. Un botta e risposta talmente diretto da far impallidire Katy Perry e Taylor Swift, che invece se le sono “suonate” a colpi di canzoni. Ma andiamo con ordine... Tutto è cominciato a causa di un articolo di Vanity Fair, nel quale la collega Alessandra Paudice sostiene che Arisa possa essersi ispirata proprio a Levante per cambiare look, volutamente o no. L'articolo insinua poi che la cantante di origine lucana possa aver scelto volutamente di reinventarsi al termine di X Factor, quando i riflettori sulla giudice del talent show si sono spenti. Le reazioni delle due cantanti sono state diverse: Arisa ha pubblicato la pagina dell'articolo, Levante invece è andata in tackle, ma senza mai fare il nome della collega. «C'è una cosa che mi ha fatto riflettere: la colazione. Io amo fare colazione con cereali al cioccolato, ma ieri non trovavo la mia scatola, quindi mi sono accontentata di una imitazione, di una brutta imitazione. Allora io dico: ma perché non ti fai il cerale tuo invece di copiare gli altri?». Arisa allora ha deciso di replicare, e lo ha fatto a modo suo.

LEVANTE CONTRO ARISA: DURO SCONTRO SU INSTAGRAM

A differenza di Levante, Arisa è stata più “leggera” ma comunque incisiva nella replica. Dopo aver pubblicato lo screenshot dell'articolo di Vanity Fair, ha pubblicato il video nel quale la collega siciliana l'attacca, seppur velatamente. Pensate sia finita qui? Macché: «Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ancora», scrive Arisa nelle sue Instagram Stories e poi comincia a pubblicare una serie di foto di attrici e cantanti straniere a cui si sarebbe ispirata per reinventare il suo look. Da Megan Fox a Monica Bellucci, da Selena Gomez a Lana Del Rey, passando per Mila Kunis e tante altre bellezze. E così decide di rincarare la dose: «Fai la brava Tesoro. Un conto sono i giornalisti.. Ma se ti ci metti pure tu a fare la stronza ci fai una brutta figura. SBAGLIATO. Buon tutto con affetto e simpatia». La vicenda però ha inevitabilmente colpito Arisa, che si è sentita attaccata senza motivo, visto che poi ha chiuso la vicenda scrivendo: «Girl power??? Non aggiungo altro. Passo e chiudo qua. Sempre con un certo affetto». In realtà abbiamo la sensazione che il caso non sia ancora chiuso...

