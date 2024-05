Da vicino nessuno è normale, 1a puntata/ Diretta e ospiti: da Tananai a Cassano nello show di Cattelan

Da vicino nessuno è normale: anticipazioni e diretta 20 maggio 2024

Alessandro Cattelan torna in onda con un nuovo show con cui è pronto a conquistare nuovamente i telespettatori. Dopo il successo ottenuto con la nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan”, oggi, lunedì 20 maggio 2024, Alessandro Cattelan torna in onda, in prima serata, con la prima puntata del suo nuovo show dal titolo “Da vicino nessuno è normale”. Quella di questa sera è la prima di tre puntate dello show “Da vicino nessuno è normale” che andrà anche in onda il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20.

Il nuovo show di Raidue, affidato al talento di Alessandro Cattelan è un nuovo people show in cui il padrone di casa, insieme a tanti ospiti, proverà a rispondere ad una serie di domande che ci poniamo tutti i giorni. In un mix di risate e riflessioni, l’obiettivo del nuovo show di Cattelan è creare un’esperienza collettiva di gioia contagiosa tra il pubblico in studio e a casa.

Gli ospiti della prima puntata dello show Da vicino nessuno è normale

Tanti gli ospiti che, in ogni puntata di “Da vicino nessuno è normale” si metteranno in gioco insieme ad Alessandro Cattelan e al pubblico. Nella prima puntata in onda questa sera, gli ospiti saranno: The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Insieme agli ospiti, Cattelan userà diversi mezzi e meccanismi per rispondere alle domande esistenziali che ci poniamo ogni giorno: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandi ospiti in performance spettacolari e interazioni sorprendenti.

Sul palco, nel corso del programma, Alessandro Cattelan non sarà solo ma sarà accompagnato dalla musica degli Street Clerks. Inoltre, fanno parte del cast fisso presente in ogni puntata Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.

Come vedere in diretta televisiva Da vicino nessuno è normale

Divertimento, musica, ironia e anche momenti riflessivi nello show “Da vicino nessuno è normale“, nuova scommessa di Alessandro Cattelan. Per seguire la prima puntata in diretta televisiva basta sintonizzarsi su Raidue a partire dalle 21.20. Con Raiplay, invece, contemporaneamente alla diretta televisiva, potete seguire lo show anche in diretta streaming. Sempre con Raiplay, inoltre, la puntata può essere vista anche in un momento successivo alla diretta televisiva.

