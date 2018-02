Uomini e Donne/ Paolo Crivellin e Angela Caloisi: "Convivenza? Siamo due pendolari per amore" (Trono Classico)

21 febbraio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

"Ho scelto dando ascolto alle sensazioni che provavo nel profondo del mio cuore": è con queste parole che Paolo Crivellin conferma che non si è affatto pentito della decisione di scegliere Angela Caloisi. L'ex tronista di Uomini e Donne parla per la prima volta dopo l'addio al trono che gli ha fatto trovare l'amore e lo fa nel corso di una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv. Paolo svela che la sua è stata una scelta più che decisa, nella quale non è stato influenzato da consigli esterni: "Sono sempre stato molto autonomo nelle scelte e così è stato anche stavolta. - ammette l'ex tronista - Mi sono confrontato con la mia famiglia e con i miei amici più stretti, ma più per avere una conferma. Avevo già deciso". La curiosità dei fan del Trono Classico è sicuramente scoprire ciò che è accaduto tra Paolo e Angela subito dopo la scelta e a telecamere spente.

PAOLO E ANGELA: "ECCO COSA ABBIAMO FATTO DOPO LA SCELTA"

Crivellin lo svela nel corso dell'intervista: "La prima cosa che abbiamo fatto dopo la puntata? Siamo andati a prenderci un caffè e abbiamo cominciato a parlare di noi a telecamere spente". L'ex tronista racconta che è bastato questo primo incontro a dare già una svolta al loro rapporto: "Abbiamo scoperto aspetti dei nostri caratteri che non erano emersi durante il programma. E poi ci siamo pure resi conto di avere una straordinaria complicità! Cosa che non ci aspettavamo". Ma quali sono i progetti per il futuro per la coppia? Si parla già di convivenza? "Il futuro con Angela? Lo stiamo costruendo giorno per giorno. - racconta Paolo Crivellin, che conclude - Per il momento io continuo a vivere a Torino, dove lavoro come consulente amministrativo, mentre Angela sta a Caserta, lei frequenta la facoltà di Economia e commercio e lavora in uno studio legale. Ma per noi ogni scusa è buona per partire! Siamo sempre in viaggio, per adesso, quindi, siamo due pendolari per amore".

