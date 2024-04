Sossio Aruta: “Rottura con Ursula Bennardo? Mai tradita!”/ “Arrivato all’esasperazione, tira frecciatine e…”

Sossio Aruta torna a parlare della fine della relazione con Ursula Bennardo dopo Uomini e Donne

La rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo continua a far discutere. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, in queste settimane, ha manifestato più volte in queste settimane il suo dispiacere e il malumore per com’è finita la storia con la madre di sua figlia Bianca anche attraverso i social. Lo ha fatto anche recentemente, decidendo di rispondere alle domande di alcuni fan su Instagram. Tantissimi hanno chiesto allora a Sossio le motivazioni della fine della storia con Ursula, oltre ad altri dettagli riguardanti la loro relazione.

C’è chi ha chiesto a Sossio Aruta se il motivo della loro rottura sia un suo tradimento, domanda alla quale l’ex cavaliere ha risposto: “Mai tradito neanche con uno sguardo, il pensiero o un sms. Sono un uomo dai grandi valori e credo nell’amore eterno e nella famiglia unita. Ma purtroppo bisogna essere in due a crederci”.

Qualcuno ha invece chiesto a Sossio come verrà gestito il rapporto tra i figli: “Come fai adesso che i fratelli non si sentono con Bianca?“ (sia Aruta che Bennardo hanno avuto figli da precedenti relazioni). “Purtroppo è tutto così triste”, è stata la risposta del calciatore. Quando poi qualcuno ha avanzato la possibilità di un ritorno di fiamma con Ursula Bennardo, Sossio ha risposto: “Ognuno elabora il fallimento a modo suo e trova la risposta negli atteggiamenti”. Ha inoltre accusato la ex di inviargli spesso ‘frecciatine’, specificando però che il suo unico pensiero adesso è sua figlia Bianca. Infine ha dichiarato che, a portare alla fine della relazione, sono stati una serie di fraintendimenti e continue liti, che l’hanno portato all’esasperazione. Con queste parole, Sossio sembra mettere un punto definito alla relazione nata nello studio di Uomini e Donne che ha fatto appassionare tanti fan del programma.











