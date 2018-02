Giorgio Ranfaldi / Chi è il primo fidanzato di Michelle Hunziker? “E’ stata il mio vero amore!”

Giorgio Ranfaldi, ecco chi è il primo fidanzatino di Michelle Hunziker che portò la svizzera in Italia, il suo ricordo in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

Il primo fidanzato di Michelle Hunziker

Giorgio Ranfaldi è il primo fidanzatino di Michelle Hunziker. Oggi 44enne, l’uomo è insegnante in Svizzera. La conduttrice intervistata da Verissimo, sarà nuovamente alle prese con una chiacchierata intima con Silvia Toffanin dove svelerà la voglia di avere un terzo figlio dal marito Tomaso Trussardi. Proprio durante il Festival di Sanremo, Giorgio è stato chiamato in causa e lui, è stato il primo a portare Michelle in Italia. Il settimanale DiPiù, ha avuto modo di trovarlo e anche d’intervistarlo. Ranfaldi, ha 44 anni, è svizzero di nascita ma è figlio di genitori siciliani, originari di Militello, il paese in cui è nato proprio Pippo Baudo. L’ex fidanzato della Hunziker infatti, ha svelato alla rivista diretta da Sandro Mayer, di avere trascorso le vacanze estive nel paesino siciliano proprio con la bionda e sorridente conduttrice TV. La loro era una storia bella e anche molto semplice: lui aveva 18 anni mentre lei appena 14. Dopo tre anni di amore, la relazione finisce con lei che si trasferisce a Bologna per seguire la madre Ineke: “Lei mi ripeteva sempre una cosa: “Dai Giorgio, vieni qui a Bologna a vivere con me e mamma”. Ma io non me la sentivo di lasciare la mia famiglia, di cambiare Paese, di rivoluzionare la mia vita… (…) Non volevo che ci illudessimo e le ho detto: “Michelle, anche se ci amiamo dobbiamo lasciarci”.

Le dichiarazioni del primo fidanzato di Michelle Hunziker

Dopo la fine della loro relazione d’amore durata alcuni anni, Giorgio e Michelle sono rimasti in ottimi rapporti d’amicizia. Nonostante ognuno di loro abbia preso una strada del tutto differente, l’affetto è rimasto assolutamente invariato. Negli anni poi, i due si sono scambiati numerose confidenze anche riguardo le loro successive relazioni d’amore. Lui raccontava di Mina che adesso è sua moglie mentre lei gli parlava di Eros Ramazzotti, ed infatti al matrimonio erano presenti anche Ranfaldi e consorte. Attualmente Giorgio non ha ancora conosciuto Tomaso Trussardi, secondo marito della Hunziker. Nonostante questo, l’ex fidanzato ricorda con piacere il loro ultimo incontro: “Ci siamo visti due anni fa a Rimini (…) E’ stata gentile come sempre e ci siamo ripromessi di rivederci con le nostre famiglie (…) ma per me rimane sempre quella ragazzina sognatrice di Zuchwil (…) il mio primo amore”.

