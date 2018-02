Barbra Streisand, cane clonato/ Il Coton de Tulear della cantante ''rivive'' in due cuccioli

Barbra Streisand, cane clonato: l'artista decide di far ''rivive'' il suo amato Coton de Tulear Samantha in altri due cuccioli dal nome Miss Violet e Miss Scarlett. La rivelazione a Variety.

28 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Barbra Streisand non ha mai negato il suo grande amore per i cani e per gli animali in generale. Quello che le ha regalato più gioie è sicuramente la piccola Samantha uno splendido esemplare di Coton de Tuelar che purtroppo oggi non c'è più. Per questo la donna ha preso una decisione estrema, come raccontato a Variety, farlo ''rivivere'' in due cuccioli dal nome Miss Violet e Miss Scarlett che sono nati dalla clonazione di Samantha. Dal vecchio cagnolino sono state prese delle cellule dalla bocca e dallo stomaco, con la donna che ha rivelato: "Sto aspettando che invecchino per vedere se hanno gli occhi marroni e la serietà di Samantha. Hanno personalità diverse". Insieme a loro Barbra Streisand ha preso anche un altro piccolo esemplare di Coton de Tulear che ha chiamato Miss Fanny. La morte di Samantha aveva addolorato la cantante e anche i fan che avevano seguito da vicino la vicenda.

LA VITA E LA CARRIERA

Barbra Streisand è nata a New York il 24 aprile del 1942 e nella sua vita ha ottenuto grandissimi risultati non solo nella musica. L'attività di cantante è stata la principale della sua carriera con all'attivo ben 66 album pubblicati tra studio, live, colonne sonore e raccolte. Da giovanissima ha iniziato esibendosi al Greenwich Village a Manhattan, dove ha subito raccolto un successo folgorante. Nel 1969 ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista nel film Funny Girl ex aequo con Katharine Hepburne. Nel 1977 invece ha vinto l'Oscar per la migliore canzone con il film È nata una stella. Impegnata anche in politica è stata sposata due volte prima con l'attore Elliott Gloud, dal quale ha avuto Jason, poi dal 1998 con l'attuale marito l'altro attore James Brolin. Nella sua carriera è stata di estrema importanza l'influenza della morte del padre quando era piccolissima e il rapporto molto complesso con il patrigno, temi che sono ritornati in numerose sue opere.

