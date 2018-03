STRISCIA LA NOTIZIA/ Il “Buon Fabio” chiede aiuto ad Antonio Ricci

Questa sera, giovedì 1 marzo, alle 20,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.

01 marzo 2018 Redazione

Ficarra e Picone

Questa sera, giovedì 1 marzo, alle 20,40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Ieri il tg satirico di Antonio Ricci ha registrato una media di 5.814.000 spettatori con uno share del 20.5%. Un ottimo risultato favorito anche dall’assenza de I soliti ignoti su Rai 1 per lasciare spazio alla diretta. Oggi nello studio di Canale 5, oltre ai due comici siciliani, ritroveremo le veline, Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva, che verranno affiancata dal Gabibbo sulle note della sigla finale. In questi giorni il tg satirico sta destando molto attenzione per la sua “indagine” sull’Isola dei Famosi. Il pubblico da casa apprezza il lavoro di Striscia: “Grazie a striscia che non prende in giro gli spettatori. Al contrario di tutta la produzione Magnolia, Marcuzzi, Mara Venier e quel pupazzo di Bossari che non hanno mai avuto rispetto x il pubblico da casa. #Striscialanotizia #isola”, ha scritto un utente su Twitter.

L'appello del "buon Fabio"

Ricordate il “Buon Fabio” di Striscia la Notizia? Fabio De Nunzio, è questo il vero nome dell’inviato, per anni ha fatto coppia con Mingo in servizi locali per smascherare presunti truffatori. Oggi Mingo è accusato di truffa ai danni di Mediaset per essersi fatto pagato 10 servizi relativi a fatti puramente inventati, per una somma di 170mila euro. Appurata l’estraneità del buon Fabio dalla truffa del collega, nei giorni scorsi l’ex inviato di Striscia ha lanciato un appello ad Antonio Ricci tramite le pagine Nuovo tv: “Ricci aiutami, voglio tornare in televisione. Sono stato 18 anni a Striscia e trovarsi fuori non è bello. Ora sogno L’Isola… almeno per dimagrire”. Il “Buon Fabio” ha ottenuto un ottimo riscontro con la collana di libri “Sotto il segno della Bilancia”, dove ha raccontato il forte e deleterio legame tra alimentazione e bullismo, ricevendo anche alcuni premi letterari.

