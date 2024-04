Rocco Casalino truffato da impresa edile/ “Dopo bonifico di 42mila euro hanno abbandonato i lavori”

Rocco Casalino, così come altri volti meno conosciuti, è stato truffato da un’impresa edile che richiede versamenti in anticipo e poi esegue solo parzialmente i lavori che vengono commissionati. Sono diverse le persone truffate e fra queste c’è anche il noto portavoce politico. A denunciare pubblicamente la questione è stata Striscia la notizia, che ha inviato a Roma Moreno Morello, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni. L’inviato del programma Mediaset ha raccolto le testimonianze dei clienti ingannati: tra questi c’è una signora, Ida, che ha pagato 26mila euro vedendo la piccola impresa di Roma dileguarsi nel nulla dopo aver versato l’intero corrispettivo.

Anche un altro uomo, Marco, ha incontrato gli stessi impresari: “Il preventivo era intorno ai 40mila euro + Iva. Quando c’era da ottenere il saldo venivano 2-3 persone a lavorare. Appena poi facevi un piccolo appunto, minacciavano di lasciare il cantiere. Allora io pagavo e loro hanno abbandonato il cantiere, tra l’altro mi hanno lasciato senza chiavi perché se le sono portate via” ha raccontato a Striscia la Notizia.

Rocco Casalino: “Esperienza bruttissima”

La truffa non ha risparmiato neppure personaggi noti come Rocco Casalino, ex portavoce e capo dell’ufficio stampa di Giuseppe Conte negli anni della presidenza. Il giornalista, interrogato da Moreno Morello, ha parlato di quanto vissuto come “un’esperienza bruttissima”. Casalino ha raccontato: “Per terminare tutta la ristrutturazione di casa ci eravamo accordati su 45mila euro. Ho fatto bonifici per oltre 42mila euro. Mi hanno lasciato casa che mancava oltre il 60% dei lavori da fare“. Un modus operandi ripetuto nel tempo che ha colpito diverse persone in giro per la Capitale.

Intervistati da Moreno Morello, Dante e Valerio, padre e figlio, hanno negato tutto. “Non conosciamo nessuno, non sappiamo chi sia Rocco Casalino”. I committenti, però, confermano che proprio quei due sono quelli ai quali hanno affidato la ristrutturazione delle proprie case.











